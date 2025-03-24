https://1prime.ru/20250324/afrika-856062442.html

Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP

Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP - 24.03.2025, ПРАЙМ

Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP

Резкое сокращение внешней помощи со стороны США при администрации Дональда Трампа ведет к ослаблению американского влияния в Африке, создавая условия для... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:22+0300

2025-03-24T17:22+0300

2025-03-24T17:22+0300

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Резкое сокращение внешней помощи со стороны США при администрации Дональда Трампа ведет к ослаблению американского влияния в Африке, создавая условия для усиления позиций России и Китая, сообщает Washington Post.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское правительство официально прекращает финансирование 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), мотивируя это тем, что миллиарды долларов тратились на цели, не соответствующие национальным интересам США."Исчезновение американского присутствия в Африке нарушило работу ключевых программ, разрушило связи и оставило вакуум, который, как ожидается, попытаются заполнить Россия и Китай", - пишет WP. По данным газеты, примерно четверть бюджета USAID ранее направлялась на реализацию различных проектов в Африке. Решение новой администрации США уже привело к сворачиванию десятков проектов, отзыву американских сотрудников и приостановке гуманитарных программ в регионе.Москва и Пекин активизировали свою деятельность в африканских странах, наращивая гуманитарное и экономическое присутствие. Так, в Центральноафриканской Республике российский культурный центр передал местным органам власти партию лекарственных препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе выразил надежду на то, что "правительство России сможет сделать больше" в условиях неопределенности с американским финансированием.Китай в свою очередь усилил информационное сопровождение своих программ. В столице Малави появились рекламные щиты с лозунгами "Помощь Китая – ради общего будущего", а в кенийских средствах массовой информации были опубликованы развернутые интервью с новым послом КНР, в которых он подчеркнул твердую приверженность Пекина взятым на себя обязательствам.Washington Post также обращает внимание на закрытие американских медиа и образовательных проектов в Африке. В частности, прекращено финансирование радиостанции "Голос Америки"* и других международных средств массовой информации, ранее осуществлявших вещание в странах Африки.* СМИ, признанное в России иноагентом

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мировая экономика, россия, сша, африка, китай, usaid, марк рубио, washington post, дональд трамп