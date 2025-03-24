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Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP
Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP
Резкое сокращение внешней помощи со стороны США при администрации Дональда Трампа ведет к ослаблению американского влияния в Африке, создавая условия для... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:22+0300
2025-03-24T17:22+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
африка
китай
usaid
марк рубио
washington post
дональд трамп
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Резкое сокращение внешней помощи со стороны США при администрации Дональда Трампа ведет к ослаблению американского влияния в Африке, создавая условия для усиления позиций России и Китая, сообщает Washington Post.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское правительство официально прекращает финансирование 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), мотивируя это тем, что миллиарды долларов тратились на цели, не соответствующие национальным интересам США."Исчезновение американского присутствия в Африке нарушило работу ключевых программ, разрушило связи и оставило вакуум, который, как ожидается, попытаются заполнить Россия и Китай", - пишет WP. По данным газеты, примерно четверть бюджета USAID ранее направлялась на реализацию различных проектов в Африке. Решение новой администрации США уже привело к сворачиванию десятков проектов, отзыву американских сотрудников и приостановке гуманитарных программ в регионе.Москва и Пекин активизировали свою деятельность в африканских странах, наращивая гуманитарное и экономическое присутствие. Так, в Центральноафриканской Республике российский культурный центр передал местным органам власти партию лекарственных препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе выразил надежду на то, что "правительство России сможет сделать больше" в условиях неопределенности с американским финансированием.Китай в свою очередь усилил информационное сопровождение своих программ. В столице Малави появились рекламные щиты с лозунгами "Помощь Китая – ради общего будущего", а в кенийских средствах массовой информации были опубликованы развернутые интервью с новым послом КНР, в которых он подчеркнул твердую приверженность Пекина взятым на себя обязательствам.Washington Post также обращает внимание на закрытие американских медиа и образовательных проектов в Африке. В частности, прекращено финансирование радиостанции "Голос Америки"* и других международных средств массовой информации, ранее осуществлявших вещание в странах Африки.* СМИ, признанное в России иноагентом
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мировая экономика, россия, сша, африка, китай, usaid, марк рубио, washington post, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, АФРИКА, КИТАЙ, USAID, Марк Рубио, Washington Post, Дональд Трамп
17:22 24.03.2025
 
Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP

WP: сокращение помощи США в Африке открывает возможности для России и Китая

© Фото : Unsplash/Zoe ReeveВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Zoe Reeve
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Резкое сокращение внешней помощи со стороны США при администрации Дональда Трампа ведет к ослаблению американского влияния в Африке, создавая условия для усиления позиций России и Китая, сообщает Washington Post.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское правительство официально прекращает финансирование 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), мотивируя это тем, что миллиарды долларов тратились на цели, не соответствующие национальным интересам США.
"Исчезновение американского присутствия в Африке нарушило работу ключевых программ, разрушило связи и оставило вакуум, который, как ожидается, попытаются заполнить Россия и Китай", - пишет WP.
По данным газеты, примерно четверть бюджета USAID ранее направлялась на реализацию различных проектов в Африке. Решение новой администрации США уже привело к сворачиванию десятков проектов, отзыву американских сотрудников и приостановке гуманитарных программ в регионе.
Москва и Пекин активизировали свою деятельность в африканских странах, наращивая гуманитарное и экономическое присутствие. Так, в Центральноафриканской Республике российский культурный центр передал местным органам власти партию лекарственных препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе выразил надежду на то, что "правительство России сможет сделать больше" в условиях неопределенности с американским финансированием.
Китай в свою очередь усилил информационное сопровождение своих программ. В столице Малави появились рекламные щиты с лозунгами "Помощь Китая – ради общего будущего", а в кенийских средствах массовой информации были опубликованы развернутые интервью с новым послом КНР, в которых он подчеркнул твердую приверженность Пекина взятым на себя обязательствам.
Washington Post также обращает внимание на закрытие американских медиа и образовательных проектов в Африке. В частности, прекращено финансирование радиостанции "Голос Америки"* и других международных средств массовой информации, ранее осуществлявших вещание в странах Африки.
* СМИ, признанное в России иноагентом
Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Россия имеет большой потенциал в строительстве АЭС в Африке, заявил Титов
4 марта, 06:31
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШААФРИКАКИТАЙUSAIDМарк РубиоWashington PostДональд Трамп
 
 
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