Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/aktivnost-856064014.html
Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности
Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности - 24.03.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности
Рост деловой активности в России в марте продолжился, индикатор бизнес-климата понизился до 4,8 пункта с 5,4 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:23+0300
2025-03-24T18:23+0300
экономика
деловая активность
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/30/838853058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5834f8cf568139594f7693cc90f61b44.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в марте продолжился, индикатор бизнес-климата понизился до 4,8 пункта с 5,4 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности в марте продолжился. ИБК составил 4,8 пункта (в феврале – 5,4 пункта), что соответствует среднему уровню последних 6 месяцев. Изменение индикатора объясняется более сдержанными оценками текущей ситуации при улучшении краткосрочных ожиданий компаний", - указывает ЦБ. Текущие оценки бизнес-климата несколько снизились почти во всех отраслях, заметнее - в сельском хозяйстве и промышленном производстве (особенно в добыче полезных ископаемых). Несколько лучше, чем в феврале, ситуацию характеризовали предприятия электроэнергетики и водоснабжения, указывается там же. "Краткосрочные ожидания компаний показали улучшение второй месяц подряд и вернулись к уровню июля 2024 года. Укрепление позитива отмечалось в большинстве видов деятельности, за исключением промышленного производства и строительства", - говорится в обзоре. Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микро) в марте в большей степени определялась снижением оценок деловой активности по крупным предприятиям. Отчасти это может быть связано с наиболее выраженным влиянием санкций на эту группу компаний. В то же время по средним, малым и микропредприятиям оценки конъюнктуры в целом улучшились, добавляется там же.
https://1prime.ru/20250324/aktivnost-856046114.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/30/838853058_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_fd863f583ff117b0395375b571933c94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
деловая активность, россия
Экономика, деловая активность, РОССИЯ
18:23 24.03.2025
 
Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности

Банк России: в марте в стране продолжился рост деловой активности

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛитейное производство
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в марте продолжился, индикатор бизнес-климата понизился до 4,8 пункта с 5,4 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий".
"Рост деловой активности в марте продолжился. ИБК составил 4,8 пункта (в феврале – 5,4 пункта), что соответствует среднему уровню последних 6 месяцев. Изменение индикатора объясняется более сдержанными оценками текущей ситуации при улучшении краткосрочных ожиданий компаний", - указывает ЦБ.
Текущие оценки бизнес-климата несколько снизились почти во всех отраслях, заметнее - в сельском хозяйстве и промышленном производстве (особенно в добыче полезных ископаемых). Несколько лучше, чем в феврале, ситуацию характеризовали предприятия электроэнергетики и водоснабжения, указывается там же.
"Краткосрочные ожидания компаний показали улучшение второй месяц подряд и вернулись к уровню июля 2024 года. Укрепление позитива отмечалось в большинстве видов деятельности, за исключением промышленного производства и строительства", - говорится в обзоре.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 50,4 пунктов
12:04
Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микро) в марте в большей степени определялась снижением оценок деловой активности по крупным предприятиям. Отчасти это может быть связано с наиболее выраженным влиянием санкций на эту группу компаний. В то же время по средним, малым и микропредприятиям оценки конъюнктуры в целом улучшились, добавляется там же.
 
Экономикаделовая активностьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала