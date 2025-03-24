https://1prime.ru/20250324/aktivnost-856064014.html

Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности

Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности - 24.03.2025, ПРАЙМ

Банк России сообщил о продолжающемся в стране росте деловой активности

Рост деловой активности в России в марте продолжился, индикатор бизнес-климата понизился до 4,8 пункта с 5,4 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T18:23+0300

2025-03-24T18:23+0300

2025-03-24T18:23+0300

экономика

деловая активность

россия

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в марте продолжился, индикатор бизнес-климата понизился до 4,8 пункта с 5,4 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности в марте продолжился. ИБК составил 4,8 пункта (в феврале – 5,4 пункта), что соответствует среднему уровню последних 6 месяцев. Изменение индикатора объясняется более сдержанными оценками текущей ситуации при улучшении краткосрочных ожиданий компаний", - указывает ЦБ. Текущие оценки бизнес-климата несколько снизились почти во всех отраслях, заметнее - в сельском хозяйстве и промышленном производстве (особенно в добыче полезных ископаемых). Несколько лучше, чем в феврале, ситуацию характеризовали предприятия электроэнергетики и водоснабжения, указывается там же. "Краткосрочные ожидания компаний показали улучшение второй месяц подряд и вернулись к уровню июля 2024 года. Укрепление позитива отмечалось в большинстве видов деятельности, за исключением промышленного производства и строительства", - говорится в обзоре. Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микро) в марте в большей степени определялась снижением оценок деловой активности по крупным предприятиям. Отчасти это может быть связано с наиболее выраженным влиянием санкций на эту группу компаний. В то же время по средним, малым и микропредприятиям оценки конъюнктуры в целом улучшились, добавляется там же.

https://1prime.ru/20250324/aktivnost-856046114.html

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деловая активность, россия