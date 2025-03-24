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В США призвали власти передать Украине замороженные активы России
В США призвали власти передать Украине замороженные активы России - 24.03.2025, ПРАЙМ
В США призвали власти передать Украине замороженные активы России
Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы РФ Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое, передаёт агентство Рейтер со ссылкой | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:44+0300
2025-03-24T21:44+0300
2025-03-24T21:45+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы РФ Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей. По данным агентства, письмо было направлено госсекретарю США Марко Рубио сенаторами, представляющими и Республиканскую, и Демократическую партии страны. Отмечается, что письмо подписали сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) и сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн. "Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева", - говорится в сообщении. Как пишет агентство, в своём письме сенаторы спросили, намерена ли администрация Трампа разработать стратегию, чтобы побудить страны ЕС, G7 и других союзников использовать замороженные российские активы в качестве рычага давления, а также поддержит ли администрация Украину в использовании российских замороженных активов для закупки оборудования для обороны. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Политика, США, УКРАИНА, замороженные российские активы
В США призвали власти передать Украине замороженные активы России
Reuters: группа сенаторов США призвала передать Киеву замороженные активы России
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы РФ Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей.
По данным агентства, письмо было направлено госсекретарю США Марко Рубио сенаторами, представляющими и Республиканскую, и Демократическую партии страны. Отмечается, что письмо подписали сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) и сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.
"Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, в своём письме сенаторы спросили, намерена ли администрация Трампа разработать стратегию, чтобы побудить страны ЕС, G7 и других союзников использовать замороженные российские активы в качестве рычага давления, а также поддержит ли администрация Украину в использовании российских замороженных активов для закупки оборудования для обороны.
ЕК выделила Киеву средства в рамках кредита G7 под российские активы
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.