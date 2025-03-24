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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 24.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:57+0300
2025-03-24T18:57+0300
2025-03-24T18:57+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,41%, до 3 178,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,31%, до 1 265,18 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,5%, до 1 193,88 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника снизился на 0,41%
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,41%, до 3 178,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,31%, до 1 265,18 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,5%, до 1 193,88 пункта.
Российский рынок акций пошел вниз после решения ЦБ сохранить ставку