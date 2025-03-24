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Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США
Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США - 24.03.2025, ПРАЙМ
Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США
Компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, заявил генеральный директор Apple Тим Кук... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:53+0300
2025-03-24T06:53+0300
экономика
мировая экономика
пекин
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apple
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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, заявил генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с председателем Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинем. Встреча состоялась в Пекине 23 марта. Отмечается, что Кук поблагодарил Китайский совет по содействию международной торговле за многолетнюю поддержку и помощь. "Рад видеть, что китайское правительство выдвинуло множество значительных мер по стимулированию потребления, уверен, что они будут способствовать развитию во многих областях", – заявил Кук, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat. Он добавил, что торгово-промышленные круги могут многое сделать для развития китайско-американских отношений и с нетерпением ожидают дальнейшего укрепления диалога и взаимодействия между Китаем и США, "компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений".
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мировая экономика, пекин, китай, сша, apple, wechat
Экономика, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, США, Apple, WeChat
06:53 24.03.2025
 
Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США

Тим Кук: Apple готова внести свой вклад в развитие отношений Китая и США

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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, заявил генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с председателем Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинем.
Встреча состоялась в Пекине 23 марта.
Отмечается, что Кук поблагодарил Китайский совет по содействию международной торговле за многолетнюю поддержку и помощь.
"Рад видеть, что китайское правительство выдвинуло множество значительных мер по стимулированию потребления, уверен, что они будут способствовать развитию во многих областях", – заявил Кук, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat.
Он добавил, что торгово-промышленные круги могут многое сделать для развития китайско-американских отношений и с нетерпением ожидают дальнейшего укрепления диалога и взаимодействия между Китаем и США, "компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений".
 
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