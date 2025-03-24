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Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США

Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США - 24.03.2025, ПРАЙМ

Apple готова внести свой вклад в развитие отношений с США

Компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, заявил генеральный директор Apple Тим Кук... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:53+0300

2025-03-24T06:53+0300

2025-03-24T06:53+0300

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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, заявил генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с председателем Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинем. Встреча состоялась в Пекине 23 марта. Отмечается, что Кук поблагодарил Китайский совет по содействию международной торговле за многолетнюю поддержку и помощь. "Рад видеть, что китайское правительство выдвинуло множество значительных мер по стимулированию потребления, уверен, что они будут способствовать развитию во многих областях", – заявил Кук, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat. Он добавил, что торгово-промышленные круги могут многое сделать для развития китайско-американских отношений и с нетерпением ожидают дальнейшего укрепления диалога и взаимодействия между Китаем и США, "компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений".

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мировая экономика, пекин, китай, сша, apple, wechat