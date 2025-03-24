https://1prime.ru/20250324/apple-856049129.html

Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ

Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ

Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ

Компания Apple рассматривает возможность внедрения функций искусственного интеллекта в "умные" часы, сообщило агентство Блумберг. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:00+0300

2025-03-24T13:00+0300

2025-03-24T13:00+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Компания Apple рассматривает возможность внедрения функций искусственного интеллекта в "умные" часы, сообщило агентство Блумберг. "Apple изучает идею добавления камеры и функций визуального интеллекта в свои "умные" часы, что позволит компании выйти на рынок носимых устройств с искусственным интеллектом", - передаёт агентство. Новая функция позволит пользователям получать дополнительную информацию об окружающем их мире, определять животных или достопримечательности, а также переводить тексты с помощью сделанного камерой изображения, которое анализируется через поиск Google или ChatGPT. При этом компания также планирует использовать визуальный интеллект в дальнейшем для работы со своими собственными моделями искусственного интеллекта, говорится в материале агентства. В рамках плана Apple изучает возможности оснащения камерой устройств "умных" часов как моделей Series, так и Ultra, а также наушников Air Pods, модернизация устройств ожидается в 2027 году, полагает Блумберг. Как отмечает агентство, компания начала исследовать область применения встроенных микрофона и камеры для предоставления входных данных и поддержки работы искусственного интеллекта еще в прошлом году, когда выпустила iPhone 16. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20250311/apple-855675446.html

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технологии, apple