Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250324/apple-856049129.html
Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ
Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ
Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ
Компания Apple рассматривает возможность внедрения функций искусственного интеллекта в "умные" часы, сообщило агентство Блумберг. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:00+0300
2025-03-24T13:00+0300
технологии
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/22/842322278_0:151:3373:2048_1920x0_80_0_0_3882f8f43f7965ca62bd58465f951a5b.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Компания Apple рассматривает возможность внедрения функций искусственного интеллекта в "умные" часы, сообщило агентство Блумберг. "Apple изучает идею добавления камеры и функций визуального интеллекта в свои "умные" часы, что позволит компании выйти на рынок носимых устройств с искусственным интеллектом", - передаёт агентство. Новая функция позволит пользователям получать дополнительную информацию об окружающем их мире, определять животных или достопримечательности, а также переводить тексты с помощью сделанного камерой изображения, которое анализируется через поиск Google или ChatGPT. При этом компания также планирует использовать визуальный интеллект в дальнейшем для работы со своими собственными моделями искусственного интеллекта, говорится в материале агентства. В рамках плана Apple изучает возможности оснащения камерой устройств "умных" часов как моделей Series, так и Ultra, а также наушников Air Pods, модернизация устройств ожидается в 2027 году, полагает Блумберг. Как отмечает агентство, компания начала исследовать область применения встроенных микрофона и камеры для предоставления входных данных и поддержки работы искусственного интеллекта еще в прошлом году, когда выпустила iPhone 16. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20250311/apple-855675446.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/22/842322278_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d0b1f9571a40f926da29bc361f26f75c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, apple
Технологии, Apple
13:00 24.03.2025
 
Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ

Bloomberg: Apple изучит внедрение функций ИИ в "умные" часы

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у Apple Store в Токио
Люди стоят в очереди у Apple Store в Токио - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Компания Apple рассматривает возможность внедрения функций искусственного интеллекта в "умные" часы, сообщило агентство Блумберг.
"Apple изучает идею добавления камеры и функций визуального интеллекта в свои "умные" часы, что позволит компании выйти на рынок носимых устройств с искусственным интеллектом", - передаёт агентство.
Новая функция позволит пользователям получать дополнительную информацию об окружающем их мире, определять животных или достопримечательности, а также переводить тексты с помощью сделанного камерой изображения, которое анализируется через поиск Google или ChatGPT. При этом компания также планирует использовать визуальный интеллект в дальнейшем для работы со своими собственными моделями искусственного интеллекта, говорится в материале агентства.
В рамках плана Apple изучает возможности оснащения камерой устройств "умных" часов как моделей Series, так и Ultra, а также наушников Air Pods, модернизация устройств ожидается в 2027 году, полагает Блумберг.
Как отмечает агентство, компания начала исследовать область применения встроенных микрофона и камеры для предоставления входных данных и поддержки работы искусственного интеллекта еще в прошлом году, когда выпустила iPhone 16.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone
11 марта, 15:41
 
ТехнологииApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала