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Эксперты сравнили, у России или США выгоднее положение в Арктике

Эксперты сравнили, у России или США выгоднее положение в Арктике - 24.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты сравнили, у России или США выгоднее положение в Арктике

На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T20:29+0300

2025-03-24T20:29+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет американский журнал Foreign Policy. В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года. По мнению колумниста Foreign Policy, от отказа США от борьбы с глобальным потеплением "выиграет не Вашингтон, а противники Америки". "Сегодня США недостаточно подготовлены к обороне в Арктике или к получении выгоды от ускоренного экономического развития в регионе. В отличие от этого, Россия располагает значительными военными силами и инфраструктурой по всему региону... Использование изменения климата как возможности для дальнейшего освоения энергетических ресурсов Аляски принесет определенную финансовую выгоду США, но именно Россия заложила основу в экономической и военной сферах, чтобы наилучшим образом воспользоваться преимуществами потепления в регионе", - пишет издание. На этом фоне, по мнению автора, отношение изменению климата "как к возможности, а не как к риску" ставит Вашингтон в уязвимое положение. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

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