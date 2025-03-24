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В Нидерландах обнародовали планы по увеличению численности армии - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В Нидерландах обнародовали планы по увеличению численности армии
В Нидерландах обнародовали планы по увеличению численности армии - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах обнародовали планы по увеличению численности армии
Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году, после этого число может вырасти до 200 тысяч, сообщили в минобороны королевства в... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:51+0300
2025-03-24T19:01+0300
вооружения
армия
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ГААГА, 24 мар - ПРАЙМ. Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году, после этого число может вырасти до 200 тысяч, сообщили в минобороны королевства в понедельник. "Численность военнослужащих к 2030 году вырастет до 100 000 человек. Позднее это число, возможно, будет удвоено. Об этом сегодня госсекретарь Гейс Тёйнман проинформировал в письме Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что профессиональные солдаты, резервисты и гражданский персонал должны не только набираться быстрее, но и их также должны быстрее обучать, тренировать и включать в постоянные подразделения. "Пришло время быстро внедрить необходимые изменения в вооруженные силы, чтобы мы были готовы, когда это будет необходимо", - цитирует минобороны госсекретаря. Ранее телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники сообщала, что минобороны Нидерландов стремится к увеличению своего военного персонала до 200 тысяч человек "из-за растущей в мире напряженности". По мнению голландских экспертов по вопросам обороны, с учетом таких амбиций в долгосрочной перспективе нельзя исключать возможность возвращения в Нидерландах обязательной военной службы. Как отмечала в марте газета Algemeen Dagblad, минобороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО. Призыв в Вооружённые силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они были переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии.
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армия
Вооружения, армия
18:51 24.03.2025 (обновлено: 19:01 24.03.2025)
 
В Нидерландах обнародовали планы по увеличению численности армии

Минобороны: численность армии Нидерландов к 2030 году вырастет до 100 тысяч

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 24 мар - ПРАЙМ. Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году, после этого число может вырасти до 200 тысяч, сообщили в минобороны королевства в понедельник.
"Численность военнослужащих к 2030 году вырастет до 100 000 человек. Позднее это число, возможно, будет удвоено. Об этом сегодня госсекретарь Гейс Тёйнман проинформировал в письме Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Отмечается, что профессиональные солдаты, резервисты и гражданский персонал должны не только набираться быстрее, но и их также должны быстрее обучать, тренировать и включать в постоянные подразделения.
"Пришло время быстро внедрить необходимые изменения в вооруженные силы, чтобы мы были готовы, когда это будет необходимо", - цитирует минобороны госсекретаря.
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Ранее телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники сообщала, что минобороны Нидерландов стремится к увеличению своего военного персонала до 200 тысяч человек "из-за растущей в мире напряженности". По мнению голландских экспертов по вопросам обороны, с учетом таких амбиций в долгосрочной перспективе нельзя исключать возможность возвращения в Нидерландах обязательной военной службы.
Как отмечала в марте газета Algemeen Dagblad, минобороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО.
Призыв в Вооружённые силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они были переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии.
 
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