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Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - 24.03.2025, ПРАЙМ
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:35+0300
2025-03-24T12:35+0300
2025-03-24T12:35+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае ночью 24 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России."24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
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Энергетика, РОССИЯ, КУБАНЬ, КТК
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
МО России: беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае ночью 24 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
"24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив