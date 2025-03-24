https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html

Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - 24.03.2025, ПРАЙМ

Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:35+0300

2025-03-24T12:35+0300

2025-03-24T12:35+0300

энергетика

россия

кубань

ктк

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае ночью 24 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России."24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

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россия, кубань, ктк