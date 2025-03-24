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Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - 24.03.2025, ПРАЙМ
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:35+0300
2025-03-24T12:35+0300
энергетика
россия
кубань
ктк
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае ночью 24 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России."24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
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россия, кубань, ктк
Энергетика, РОССИЯ, КУБАНЬ, КТК
12:35 24.03.2025
 
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

МО России: беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае ночью 24 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
"24 марта т.г. около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив
20 марта, 14:58
 
ЭнергетикаРОССИЯКУБАНЬКТК
 
 
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