Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250324/ataka-856061943.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму
Российские средства ПВО вечером 23 марта отразили атаку киевского режима с применением четырех беспилотников по глебовскому газоконденсатному месторождению на... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:09+0300
2025-03-24T17:09+0300
происшествия
россия
атака
крым
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a25ec1c4d35498825ad0bbf5ca325253.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО вечером 23 марта отразили атаку киевского режима с применением четырех беспилотников по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, который используется для снабжения жителей газом, сообщили в Минобороны РФ. "Вечером 23 марта 2025 года с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99f292fd87bd21dbceb4402f248ff7f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, атака, крым, всу
Происшествия, РОССИЯ, АТАКА, КРЫМ, ВСУ
17:09 24.03.2025
 
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму

МО: ПВО отразила атаку по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО вечером 23 марта отразили атаку киевского режима с применением четырех беспилотников по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, который используется для снабжения жителей газом, сообщили в Минобороны РФ.
"Вечером 23 марта 2025 года с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", - говорится в сообщении.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
12:35
 
ПроисшествияРОССИЯАТАКАКРЫМВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала