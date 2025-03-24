https://1prime.ru/20250324/ataka-856061943.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму

Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму - 24.03.2025, ПРАЙМ

Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму

Российские средства ПВО вечером 23 марта отразили атаку киевского режима с применением четырех беспилотников по глебовскому газоконденсатному месторождению на... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:09+0300

2025-03-24T17:09+0300

2025-03-24T17:09+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО вечером 23 марта отразили атаку киевского режима с применением четырех беспилотников по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, который используется для снабжения жителей газом, сообщили в Минобороны РФ. "Вечером 23 марта 2025 года с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html

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россия, атака, крым, всу