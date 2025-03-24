Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250324/ataki-856062187.html
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны - 24.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны
Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:13+0300
2025-03-24T17:13+0300
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3a9362bd8af4ac201050acdab87e74d.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области. "Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250324/ataka-856061943.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ec61d3e8a8c52305ce64ab69730cfe0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
17:13 24.03.2025
 
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны

МО России: ВСУ продолжают атаки на российские энергообъекты

© РИА Новости . Мария Марикян | Перейти в медиабанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Мария Марикян
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму
17:09
 
РОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала