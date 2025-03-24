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ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны - 24.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны
Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:13+0300
2025-03-24T17:13+0300
2025-03-24T17:13+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области. "Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250324/ataka-856061943.html
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ВСУ продолжают атаки на энергообъекты, заявили в Минобороны
МО России: ВСУ продолжают атаки на российские энергообъекты
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ по месторождению в Крыму