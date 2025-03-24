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Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов

Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов - 24.03.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов

Совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов 1 апреля, стало известно из опубликованного ответа на сайте Центра раскрытия... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:40+0300

2025-03-24T12:40+0300

2025-03-24T12:40+0300

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бизнес

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аэрофлот

дивиденды

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов 1 апреля, стало известно из опубликованного ответа на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Ранее, 3 марта, совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию дивидендной политики: целевой уровень выплат повышен до 50% чистой прибыли по МСФО с предыдущих 25%. Однако при наличии необходимых оснований может быть принято решение о дополнительной корректировке чистой прибыли с учетом отраслевой специфики. "Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента... О подходе к распределению чистой прибыли/убытков в группе "Аэрофлот" за 2024 год (в отношении выплаты дивидендов)", - говорится на сайте. Также на заседании обсудят стратегию развития группы на период до 2030 года и её видение до 2035 года, результаты исполнения консолидированных показателей бюджета по итогам прошлого года, систему мотивации в ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 миллиона человек.

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бизнес, москва, аэрофлот, дивиденды