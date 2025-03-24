https://1prime.ru/20250324/avia-856048172.html
Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов
Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов
Совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов 1 апреля, стало известно из опубликованного ответа на сайте Центра раскрытия... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:40+0300
2025-03-24T12:40+0300
2025-03-24T12:40+0300
экономика
бизнес
москва
аэрофлот
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов 1 апреля, стало известно из опубликованного ответа на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Ранее, 3 марта, совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию дивидендной политики: целевой уровень выплат повышен до 50% чистой прибыли по МСФО с предыдущих 25%. Однако при наличии необходимых оснований может быть принято решение о дополнительной корректировке чистой прибыли с учетом отраслевой специфики. "Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента... О подходе к распределению чистой прибыли/убытков в группе "Аэрофлот" за 2024 год (в отношении выплаты дивидендов)", - говорится на сайте. Также на заседании обсудят стратегию развития группы на период до 2030 года и её видение до 2035 года, результаты исполнения консолидированных показателей бюджета по итогам прошлого года, систему мотивации в ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250321/avia-855986013.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, аэрофлот, дивиденды
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Аэрофлот, дивиденды
Совет директоров "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов
Совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов 1 апреля
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит подход к выплате дивидендов 1 апреля, стало известно из опубликованного ответа на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее, 3 марта, совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию дивидендной политики: целевой уровень выплат повышен до 50% чистой прибыли по МСФО с предыдущих 25%. Однако при наличии необходимых оснований может быть принято решение о дополнительной корректировке чистой прибыли с учетом отраслевой специфики.
"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента... О подходе к распределению чистой прибыли/убытков в группе "Аэрофлот" за 2024 год (в отношении выплаты дивидендов)", - говорится на сайте.
Также на заседании обсудят стратегию развития группы на период до 2030 года и её видение до 2035 года, результаты исполнения консолидированных показателей бюджета по итогам прошлого года, систему мотивации в ПАО "Аэрофлот".
Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 миллиона человек.
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском