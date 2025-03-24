https://1prime.ru/20250324/avto-856049276.html
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов - 24.03.2025, ПРАЙМ
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов
Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на иномарки с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:04+0300
2025-03-24T13:04+0300
2025-03-24T13:04+0300
эксклюзив
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на иномарки с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей. Также был изучен интерес к таким машинам со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года предложение иномарок от профессиональных продавцов выросло на 12,9%, при этом средняя стоимость такого авто практически не изменилась и составила 1 095 000 рублей.По данным Авито Авто, лидером по предложению среди иностранных марок от профессиональных продавцов стала Toyota: на нее пришлось 10,1% среди всех объявлений с машинами иностранных брендов. В тройке лидеров с небольшим отрывом друг от друга оказались два корейских бренда – Hyundai (7,7%) и Kia (7,3%). В пятерку также вошли BMW с 6,2% и Mercedes-Benz с 6%.Среди моделей профессиональные продавцы в 2025 году чаще всего продавали Ford Focus: доля модели в предложении составила 2,8%. Также в топ-5 по количеству объявлений вошли Hyundai Solaris (2,2%), Toyota Camry (2,1%), Kia Rio (1,9%) и BMW 5 серии (1,4%).Автомобили марки Toyota оказались лидером и по популярности у пользователей платформы: их доля в интересе составила 10,6%. Также в топ-5 вошли Hyundai (7,8%), Mercedes-Benz (7,8%), Kia (7,2%) и BMW (6,7%).Среди моделей больше всего внимания пользователей привлекает Toyota Camry: она получила долю 3,2%. Остальные места в пятерке лидеров распределились так: Ford Focus (3%), Hyundai Solaris (2,8%), Kia Rio (2,4%) и BMW 5 серии (1,8%)."Рынок авто с пробегом остается достаточно консервативным: основной интерес покупателей по-прежнему приходится на проверенные временем марки и модели, поэтому и в продаже от профессионалов рынка они встречаются часто. Профессиональные продавцы заботятся о своей репутации, поэтому тщательно подходят к подбору автомобилей и подготовке их к продаже, обеспечивая качественный опыт для покупателей. Чтобы пользователи быстрее находили таких продавцов, на Авито реализованы специальные проверки достоверности объявлений и документов. Продавцы, которые успешно проходят проверки, получают признак "Надежный партнер" для большего доверия покупателей. Это помогает пользователям легко находить проверенных продавцов, а профессиональным участникам рынка – повышать доверие к своим предложениям", – комментирует Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" Авито Авто.
https://1prime.ru/20250319/avto-855938547.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, авито
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов
Авито Авто: в России на 13% выросло число иномарок от профессиональных продавцов
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на иномарки с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей. Также был изучен интерес к таким машинам со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года предложение иномарок от профессиональных продавцов выросло на 12,9%, при этом средняя стоимость такого авто практически не изменилась и составила 1 095 000 рублей.
По данным Авито Авто, лидером по предложению среди иностранных марок от профессиональных продавцов стала Toyota: на нее пришлось 10,1% среди всех объявлений с машинами иностранных брендов. В тройке лидеров с небольшим отрывом друг от друга оказались два корейских бренда – Hyundai (7,7%) и Kia (7,3%). В пятерку также вошли BMW с 6,2% и Mercedes-Benz с 6%.
Среди моделей профессиональные продавцы в 2025 году чаще всего продавали Ford Focus: доля модели в предложении составила 2,8%. Также в топ-5 по количеству объявлений вошли Hyundai Solaris (2,2%), Toyota Camry (2,1%), Kia Rio (1,9%) и BMW 5 серии (1,4%).
Автомобили марки Toyota оказались лидером и по популярности у пользователей платформы: их доля в интересе составила 10,6%. Также в топ-5 вошли Hyundai (7,8%), Mercedes-Benz (7,8%), Kia (7,2%) и BMW (6,7%).
Среди моделей больше всего внимания пользователей привлекает Toyota Camry: она получила долю 3,2%. Остальные места в пятерке лидеров распределились так: Ford Focus (3%), Hyundai Solaris (2,8%), Kia Rio (2,4%) и BMW 5 серии (1,8%).
"Рынок авто с пробегом остается достаточно консервативным: основной интерес покупателей по-прежнему приходится на проверенные временем марки и модели, поэтому и в продаже от профессионалов рынка они встречаются часто. Профессиональные продавцы заботятся о своей репутации, поэтому тщательно подходят к подбору автомобилей и подготовке их к продаже, обеспечивая качественный опыт для покупателей. Чтобы пользователи быстрее находили таких продавцов, на Авито реализованы специальные проверки достоверности объявлений и документов. Продавцы, которые успешно проходят проверки, получают признак "Надежный партнер" для большего доверия покупателей. Это помогает пользователям легко находить проверенных продавцов, а профессиональным участникам рынка – повышать доверие к своим предложениям", – комментирует Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" Авито Авто.
Топ-10 иномарок от профессиональных продавцов по доле в предложении
Марка
Модель
Доля в предложении
Средняя цена, руб.
Ford
Focus
2,8%
599 000
Hyundai
Solaris
2,2%
958 000
Toyota
Camry
2,1%
2 300 000
Kia
Rio
1,9%
935 000
BMW
5 серия
1,4%
2 100 000
Chevrolet
Niva
1,4%
490 000
Volkswagen
Polo
1,4%
899 000
Mercedes-Benz
E-класс
1,3%
1 850 000
Renault
Logan
1,2%
445 000
Skoda
Octavia
1,2%
970 000
Назван топ-10 самых дешевых авто в мире