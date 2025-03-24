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В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов - 24.03.2025, ПРАЙМ
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов
Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на иномарки с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:04+0300
2025-03-24T13:04+0300
эксклюзив
авито
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на иномарки с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей. Также был изучен интерес к таким машинам со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года предложение иномарок от профессиональных продавцов выросло на 12,9%, при этом средняя стоимость такого авто практически не изменилась и составила 1 095 000 рублей.По данным Авито Авто, лидером по предложению среди иностранных марок от профессиональных продавцов стала Toyota: на нее пришлось 10,1% среди всех объявлений с машинами иностранных брендов. В тройке лидеров с небольшим отрывом друг от друга оказались два корейских бренда – Hyundai (7,7%) и Kia (7,3%). В пятерку также вошли BMW с 6,2% и Mercedes-Benz с 6%.Среди моделей профессиональные продавцы в 2025 году чаще всего продавали Ford Focus: доля модели в предложении составила 2,8%. Также в топ-5 по количеству объявлений вошли Hyundai Solaris (2,2%), Toyota Camry (2,1%), Kia Rio (1,9%) и BMW 5 серии (1,4%).Автомобили марки Toyota оказались лидером и по популярности у пользователей платформы: их доля в интересе составила 10,6%. Также в топ-5 вошли Hyundai (7,8%), Mercedes-Benz (7,8%), Kia (7,2%) и BMW (6,7%).Среди моделей больше всего внимания пользователей привлекает Toyota Camry: она получила долю 3,2%. Остальные места в пятерке лидеров распределились так: Ford Focus (3%), Hyundai Solaris (2,8%), Kia Rio (2,4%) и BMW 5 серии (1,8%)."Рынок авто с пробегом остается достаточно консервативным: основной интерес покупателей по-прежнему приходится на проверенные временем марки и модели, поэтому и в продаже от профессионалов рынка они встречаются часто. Профессиональные продавцы заботятся о своей репутации, поэтому тщательно подходят к подбору автомобилей и подготовке их к продаже, обеспечивая качественный опыт для покупателей. Чтобы пользователи быстрее находили таких продавцов, на Авито реализованы специальные проверки достоверности объявлений и документов. Продавцы, которые успешно проходят проверки, получают признак "Надежный партнер" для большего доверия покупателей. Это помогает пользователям легко находить проверенных продавцов, а профессиональным участникам рынка – повышать доверие к своим предложениям", – комментирует Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" Авито Авто.
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эксклюзив, авито
Эксклюзив, Авито
13:04 24.03.2025
 
В России выросло число иномарок в продаже от профессиональных продавцов

Авито Авто: в России на 13% выросло число иномарок от профессиональных продавцов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на иномарки с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей. Также был изучен интерес к таким машинам со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года предложение иномарок от профессиональных продавцов выросло на 12,9%, при этом средняя стоимость такого авто практически не изменилась и составила 1 095 000 рублей.
По данным Авито Авто, лидером по предложению среди иностранных марок от профессиональных продавцов стала Toyota: на нее пришлось 10,1% среди всех объявлений с машинами иностранных брендов. В тройке лидеров с небольшим отрывом друг от друга оказались два корейских бренда – Hyundai (7,7%) и Kia (7,3%). В пятерку также вошли BMW с 6,2% и Mercedes-Benz с 6%.
Среди моделей профессиональные продавцы в 2025 году чаще всего продавали Ford Focus: доля модели в предложении составила 2,8%. Также в топ-5 по количеству объявлений вошли Hyundai Solaris (2,2%), Toyota Camry (2,1%), Kia Rio (1,9%) и BMW 5 серии (1,4%).
Автомобили марки Toyota оказались лидером и по популярности у пользователей платформы: их доля в интересе составила 10,6%. Также в топ-5 вошли Hyundai (7,8%), Mercedes-Benz (7,8%), Kia (7,2%) и BMW (6,7%).
Среди моделей больше всего внимания пользователей привлекает Toyota Camry: она получила долю 3,2%. Остальные места в пятерке лидеров распределились так: Ford Focus (3%), Hyundai Solaris (2,8%), Kia Rio (2,4%) и BMW 5 серии (1,8%).
"Рынок авто с пробегом остается достаточно консервативным: основной интерес покупателей по-прежнему приходится на проверенные временем марки и модели, поэтому и в продаже от профессионалов рынка они встречаются часто. Профессиональные продавцы заботятся о своей репутации, поэтому тщательно подходят к подбору автомобилей и подготовке их к продаже, обеспечивая качественный опыт для покупателей. Чтобы пользователи быстрее находили таких продавцов, на Авито реализованы специальные проверки достоверности объявлений и документов. Продавцы, которые успешно проходят проверки, получают признак "Надежный партнер" для большего доверия покупателей. Это помогает пользователям легко находить проверенных продавцов, а профессиональным участникам рынка – повышать доверие к своим предложениям", – комментирует Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" Авито Авто.
Топ-10 иномарок от профессиональных продавцов по доле в предложении

Марка

Модель

Доля в предложении

Средняя цена, руб.

Ford

Focus

2,8%

599 000

Hyundai

Solaris

2,2%

958 000

Toyota

Camry

2,1%

2 300 000

Kia

Rio

1,9%

935 000

BMW

5 серия

1,4%

2 100 000

Chevrolet

Niva

1,4%

490 000

Volkswagen

Polo

1,4%

899 000

Mercedes-Benz

E-класс

1,3%

1 850 000

Renault

Logan

1,2%

445 000

Skoda

Octavia

1,2%

970 000

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