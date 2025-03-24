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Названы покупки в магазине, которые может заблокировать банк - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Названы покупки в магазине, которые может заблокировать банк
Названы покупки в магазине, которые может заблокировать банк - 24.03.2025, ПРАЙМ
Названы покупки в магазине, которые может заблокировать банк
Блокировка банковских карт при покупках в магазинах обычно обусловлена мерами безопасности и противодействия мошенничеству. Она срабатывает, если банк... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T02:02+0300
2025-03-24T02:02+0300
блокировка
банк
покупки
финансы
банки
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Блокировка банковских карт при покупках в магазинах обычно обусловлена мерами безопасности и противодействия мошенничеству. Она срабатывает, если банк заподозрит использование украденной карты или взлом учетной записи, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.“Блокировка в целях безопасности происходит после несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей”, - привела она пример.Поскольку банки используют системы мониторинга транзакций, отслеживающие географическое расположение и частоту операций, нетрадиционные и не свойственные конкретному клиенту покупки на большие суммы и в далеком от привычного места проживания регионе тоже могут быть расценены, как подозрительная активность. В таком случае система срабатывает на отклонение операций.Некоторые карты имеют ограничения по использованию в определенных регионах. Такие ограничения устанавливаются в исключительных случаях и, как правило, указываются в договоре с банком или в информации о карте.Кроме того, в условиях санкций карта "МИР" может быть работать только на территории России или конкретного региона, ее распространение за рубежом ограничено сочетанием политических, экономических и технических факторов. Хотя система постепенно расширяет свое присутствие, полная глобальная доступность пока не достигнута.“Важно понимать, что блокировка транзакции – это превентивная мера, призванная предотвратить мошеннические операции, которые с каждым годом становятся более изощренными. Конечно, порой это ограничивает клиента, но случаев, когда банк таким образом сберегает его деньги, все же больше”, - заключила Фрумина.
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блокировка, банк, покупки, финансы, банки
блокировка, банк, покупки, Финансы, Банки
02:02 24.03.2025
 
Названы покупки в магазине, которые может заблокировать банк

Финансист Фрумина: банк может заблокировать некоторые подозрительные покупки

© fotolia.com / NatUlrich%Оплата картой
%Оплата картой - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© fotolia.com / NatUlrich
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Блокировка банковских карт при покупках в магазинах обычно обусловлена мерами безопасности и противодействия мошенничеству. Она срабатывает, если банк заподозрит использование украденной карты или взлом учетной записи, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
“Блокировка в целях безопасности происходит после несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей”, - привела она пример.
Поскольку банки используют системы мониторинга транзакций, отслеживающие географическое расположение и частоту операций, нетрадиционные и не свойственные конкретному клиенту покупки на большие суммы и в далеком от привычного места проживания регионе тоже могут быть расценены, как подозрительная активность. В таком случае система срабатывает на отклонение операций.
Некоторые карты имеют ограничения по использованию в определенных регионах. Такие ограничения устанавливаются в исключительных случаях и, как правило, указываются в договоре с банком или в информации о карте.
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Кроме того, в условиях санкций карта "МИР" может быть работать только на территории России или конкретного региона, ее распространение за рубежом ограничено сочетанием политических, экономических и технических факторов. Хотя система постепенно расширяет свое присутствие, полная глобальная доступность пока не достигнута.
“Важно понимать, что блокировка транзакции – это превентивная мера, призванная предотвратить мошеннические операции, которые с каждым годом становятся более изощренными. Конечно, порой это ограничивает клиента, но случаев, когда банк таким образом сберегает его деньги, все же больше”, - заключила Фрумина.
 
блокировкабанкпокупкиФинансыБанки
 
 
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