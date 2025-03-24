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ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт

ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт - 24.03.2025, ПРАЙМ

ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт

ВТБ раскрыл новую мошенническую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, сообщает кредитная организация. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T08:19+0300

2025-03-24T08:19+0300

2025-03-24T08:19+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. ВТБ раскрыл новую мошенническую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, сообщает кредитная организация. "ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в марте. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле – на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления", - сообщается в пресс-релизе. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании, и под разными предлогами – в основном, для обновления приложения, – просят установить на телефон программу. Это шпионское ПО – вариант известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт, предупреждают в ВТБ. "Если раньше основной модуль программы стоял у мошенника, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты, то теперь все стало наоборот. Основной, измененный модуль ПО ставится на устройство клиента. Затем его убеждают перевести деньги "на безопасный счет", например через внесение средств в банкомате. Когда клиент подносит телефон к банкомату, то происходит зачисление денег, – но на клон карты мошенника", - поясняется в пресс-релизе. После вышеописанных действий злоумышленник через серию переводов самому себе на счета в разных банках уводит похищенные деньги. "Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. Если раньше банки учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь – не переходить по ссылкам, присланным в смс, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников - с сайтов компаний и магазинов ПО", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

https://1prime.ru/20250322/khaker-856012311.html

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финансы, банки, втб