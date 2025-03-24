Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250324/bank-856036776.html
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт - 24.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт
ВТБ раскрыл новую мошенническую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, сообщает кредитная организация. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:19+0300
2025-03-24T08:19+0300
финансы
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. ВТБ раскрыл новую мошенническую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, сообщает кредитная организация. "ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в марте. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле – на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления", - сообщается в пресс-релизе. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании, и под разными предлогами – в основном, для обновления приложения, – просят установить на телефон программу. Это шпионское ПО – вариант известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт, предупреждают в ВТБ. "Если раньше основной модуль программы стоял у мошенника, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты, то теперь все стало наоборот. Основной, измененный модуль ПО ставится на устройство клиента. Затем его убеждают перевести деньги "на безопасный счет", например через внесение средств в банкомате. Когда клиент подносит телефон к банкомату, то происходит зачисление денег, – но на клон карты мошенника", - поясняется в пресс-релизе. После вышеописанных действий злоумышленник через серию переводов самому себе на счета в разных банках уводит похищенные деньги. "Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. Если раньше банки учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь – не переходить по ссылкам, присланным в смс, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников - с сайтов компаний и магазинов ПО", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
https://1prime.ru/20250322/khaker-856012311.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_95aef7930f80a012ba671854cf220f50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, втб
Финансы, Банки, ВТБ
08:19 24.03.2025
 
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банковских карт

ВТБ раскрыл новую схему мошенников с использованием NFC-клонов банковских карт

© Unsplash/Georgi DyulgerovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Georgi Dyulgerov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. ВТБ раскрыл новую мошенническую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, сообщает кредитная организация.
"ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в марте. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле – на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления", - сообщается в пресс-релизе.
Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании, и под разными предлогами – в основном, для обновления приложения, – просят установить на телефон программу. Это шпионское ПО – вариант известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт, предупреждают в ВТБ.
"Если раньше основной модуль программы стоял у мошенника, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты, то теперь все стало наоборот. Основной, измененный модуль ПО ставится на устройство клиента. Затем его убеждают перевести деньги "на безопасный счет", например через внесение средств в банкомате. Когда клиент подносит телефон к банкомату, то происходит зачисление денег, – но на клон карты мошенника", - поясняется в пресс-релизе.
После вышеописанных действий злоумышленник через серию переводов самому себе на счета в разных банках уводит похищенные деньги.
"Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. Если раньше банки учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь – не переходить по ссылкам, присланным в смс, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников - с сайтов компаний и магазинов ПО", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ
22 марта, 12:29
 
ФинансыБанкиВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала