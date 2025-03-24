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Банки заявили об обновлении банкоматов под новые пятитысячные купюры - 24.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250324/bank-856051193.html
Банки заявили об обновлении банкоматов под новые пятитысячные купюры
Банки заявили об обновлении банкоматов под новые пятитысячные купюры - 24.03.2025, ПРАЙМ
Банки заявили об обновлении банкоматов под новые пятитысячные купюры
ВТБ завершает обновление своей сети банкоматов, и до конца недели они смогут принимать новые пятитысячные купюры, "Новиком банк" в процессе закупки шаблонов для | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:37+0300
2025-03-24T13:37+0300
экономика
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. ВТБ завершает обновление своей сети банкоматов, и до конца недели они смогут принимать новые пятитысячные купюры, "Новиком банк" в процессе закупки шаблонов для таких банкнот, а Сбербанк уже провел обновление программного обеспечения на своих устройствах, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Ранее в понедельник "Известия" написали о том, что часть банкоматов ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка не принимают новые пятитысячные купюры. "Мы завершаем обновление сети банкоматов, и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры", - сказано в сообщении. Трудности с приемом такой банкноты есть и в "Новиком банке". "Мы фиксируем сигналы о том, что часть банкоматов не распознает новые пятитысячные купюры. Отечественные поставщики ПО для банкоматов в настоящий момент ведут разработку шаблонов для новых банкнот и их сертификацию в ЦБ РФ для устройств производителей, ушедших из страны. Сейчас "Новиком" в процессе закупки такого шаблона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новиком банка". В пресс-службе Сбербанка агентству рассказали, что банк уже провел обновление программного обеспечения на банкоматах, благодаря чему 99% устройств принимают пятитысячную и сторублевую банкноты нового образца. "Чуть менее 1% приходится на банкоматы западных вендоров, которые "Сбер" выведет из эксплуатации до конца года", - добавили в сообщении. В Альфа-банке РИА Новости заявили, что все их банкоматы стабильно работают.
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финансы, банки, втб, сбербанк, альфа-банк, рф
Экономика, Финансы, Банки, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, РФ
13:37 24.03.2025
 
Банки заявили об обновлении банкоматов под новые пятитысячные купюры

Банки обновляют свои банкоматы под новые пятитысячные купюры

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. ВТБ завершает обновление своей сети банкоматов, и до конца недели они смогут принимать новые пятитысячные купюры, "Новиком банк" в процессе закупки шаблонов для таких банкнот, а Сбербанк уже провел обновление программного обеспечения на своих устройствах, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Ранее в понедельник "Известия" написали о том, что часть банкоматов ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка не принимают новые пятитысячные купюры.
"Мы завершаем обновление сети банкоматов, и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры", - сказано в сообщении.
Трудности с приемом такой банкноты есть и в "Новиком банке". "Мы фиксируем сигналы о том, что часть банкоматов не распознает новые пятитысячные купюры. Отечественные поставщики ПО для банкоматов в настоящий момент ведут разработку шаблонов для новых банкнот и их сертификацию в ЦБ РФ для устройств производителей, ушедших из страны. Сейчас "Новиком" в процессе закупки такого шаблона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новиком банка".
В пресс-службе Сбербанка агентству рассказали, что банк уже провел обновление программного обеспечения на банкоматах, благодаря чему 99% устройств принимают пятитысячную и сторублевую банкноты нового образца. "Чуть менее 1% приходится на банкоматы западных вендоров, которые "Сбер" выведет из эксплуатации до конца года", - добавили в сообщении.
В Альфа-банке РИА Новости заявили, что все их банкоматы стабильно работают.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В России заметили проблемы с приемом новых пятитысячных купюр банкоматами
09:15
 
ЭкономикаФинансыБанкиВТБСбербанкАльфа-банкРФ
 
 
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