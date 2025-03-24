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Бензин продолжил дешеветь на российской бирже в понедельник - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Бензин продолжил дешеветь на российской бирже в понедельник
Бензин продолжил дешеветь на российской бирже в понедельник - 24.03.2025, ПРАЙМ
Бензин продолжил дешеветь на российской бирже в понедельник
Стоимость бензина на Петербургской бирже снижается второй торговый день подряд: только за понедельник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели по территориальному индексу | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:14+0300
2025-03-24T14:14+0300
экономика
рынки
бензин
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже снижается второй торговый день подряд: только за понедельник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели по территориальному индексу Европейской части России на 0,84% и 1,62% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 50 686 рублей, Аи-95 - 57 180 рублей. При этом за прошлую неделю цена на бензин увеличилась более чем на 3%. В то же время стоимость летнего дизельного топлива в понедельник выросла на 0,67% - до 61 502 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 0,26% - до 60 173 рублей за тонну. Мазут снизился в цене на 1,07% - до 28 662 рублей за тонну, авиакеросин - на 1,41%, до 78 840 рублей. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 3,87% - до 17 840 рублей за тонну. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, бензин
Экономика, Рынки, Бензин
14:14 24.03.2025
 
Бензин продолжил дешеветь на российской бирже в понедельник

Стоимость бензина на Петербургской бирже снижается второй торговый день подряд

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже снижается второй торговый день подряд: только за понедельник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели по территориальному индексу Европейской части России на 0,84% и 1,62% соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 50 686 рублей, Аи-95 - 57 180 рублей. При этом за прошлую неделю цена на бензин увеличилась более чем на 3%.
В то же время стоимость летнего дизельного топлива в понедельник выросла на 0,67% - до 61 502 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 0,26% - до 60 173 рублей за тонну.
Мазут снизился в цене на 1,07% - до 28 662 рублей за тонну, авиакеросин - на 1,41%, до 78 840 рублей. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 3,87% - до 17 840 рублей за тонну.
Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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