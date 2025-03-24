https://1prime.ru/20250324/biometriya-856060224.html
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии - 24.03.2025, ПРАЙМ
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии
Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:43+0300
2025-03-24T16:43+0300
2025-03-24T16:43+0300
россия
финансы
мфо
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/25/829402535_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_cf6dfeb0f8cd75e400b6279b8e2e660c.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.
https://1prime.ru/20250304/biometriya-855462255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/25/829402535_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_34588c49fd030d18b0fe214b2b81c66a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, мфо
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии
Микрофинансовые организации могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.
ГД одобрила в первом чтении применение биометрии в сделках в недвижимостью