https://1prime.ru/20250324/biometriya-856060224.html

МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии

МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии - 24.03.2025, ПРАЙМ

МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии

Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:43+0300

2025-03-24T16:43+0300

2025-03-24T16:43+0300

россия

финансы

мфо

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.

https://1prime.ru/20250304/biometriya-855462255.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, мфо