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МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии - 24.03.2025, ПРАЙМ
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МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии - 24.03.2025, ПРАЙМ
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии
Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:43+0300
2025-03-24T16:43+0300
россия
финансы
мфо
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.
https://1prime.ru/20250304/biometriya-855462255.html
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россия, финансы, мфо
РОССИЯ, Финансы, МФО
16:43 24.03.2025
 
МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии

Микрофинансовые организации могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
ГД одобрила в первом чтении применение биометрии в сделках в недвижимостью
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РОССИЯФинансыМФО
 
 
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