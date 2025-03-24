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Биржи АТР снижаются на новостях из США

Биржи АТР снижаются на новостях из США - 24.03.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР снижаются на новостях из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром опускаются, рынки оценивают новости относительно торговой политики США,... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T07:50+0300

2025-03-24T07:50+0300

2025-03-24T07:50+0300

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дональд трамп

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром опускаются, рынки оценивают новости относительно торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,25%, до 3 356,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,21%, до 2 038,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,13%, до 23 659,59 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,19%, до 2 638,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 7 927,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 37 656,5 пункта. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран. "Новость о более целенаправленных тарифах была позитивно воспринята в первые часы торгов в Азии, но в преддверии официального заявления на следующей неделе все еще присутствует значительная обеспокоенность", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела исследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе ANZ Group Holdings Хун Го (Khoon Goh). "Может произойти какой-либо неожиданный поворот событий, или президент Трамп может дать сигнал о более жесткой позиции на этой неделе. Поэтому рынкам сложно адекватно оценивать риски на данном этапе", - добавил аналитик.

азиатско-тихоокеанский регион

сша

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рынки, торги, азиатско-тихоокеанский регион, сша, москва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi