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СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде
СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде
Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:15+0300
2025-03-24T12:15+0300
2025-03-24T12:15+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. "Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками", - говорится в публикации. Как отмечает издание, американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.
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сша, украина, саудовская аравия
Политика, США, УКРАИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде
NYT: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ.
Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает
газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента.
"Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов