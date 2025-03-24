https://1prime.ru/20250324/chinovniki-856046644.html

СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде

СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: чиновники из США и Украины могут провести допдискуссии в Эр-Рияде

Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:15+0300

2025-03-24T12:15+0300

2025-03-24T12:15+0300

политика

сша

украина

саудовская аравия

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. "Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками", - говорится в публикации. Как отмечает издание, американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856045544.html

сша

украина

саудовская аравия

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сша, украина, саудовская аравия