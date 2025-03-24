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Число перевозок опасных грузов в России выросло на 7%

Число перевозок опасных грузов в России выросло на 7% - 24.03.2025, ПРАЙМ

Число перевозок опасных грузов в России выросло на 7%

Количество перевозок опасных грузов в России в 2024 году выросло на 7% и превысило 6 тысяч отправлений - к таким грузам относятся взрывчатые вещества,... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T05:31+0300

2025-03-24T05:31+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество перевозок опасных грузов в России в 2024 году выросло на 7% и превысило 6 тысяч отправлений - к таким грузам относятся взрывчатые вещества, проявление свойств которых может представлять повышенную опасность для окружающей среды и людей, рассказали РИА Новости эксперты ФГУП "Главный центр специальной связи". "С января по декабрь 2024 года на 7% увеличилась доля перевозок грузов 1 класса опасности по территории России и в страны СНГ. … Всего в 2024 году Спецсвязь осуществила 6 385 перевозок отправлений, содержащих взрывчатые вещества, проявление свойств которых может представлять повышенную опасность для окружающей среды и людей", - сказали в "Спецсвязи". Опасные грузы подразделяются на девять классов. Особые условия перевозки распространяются на различные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, самореактивные и взрывчатые вещества, предметы, способные к самовозгоранию и иные материалы. Как отметили эксперты центра, в 2024 году ограничения на перевозку в страны Евросоюза привели к перераспределению грузопотоков в сторону Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана. "Мы видим устойчивый рост потребности в перевозке опасных грузов и понимаем вызовы, связанные с усилением регулирования, внедрением новых технологий мониторинга и обеспечения безопасности. ФГУП ГЦСС не просто адаптируется к этим изменениям, но и формирует стандарты отрасли, развивая сотрудничество с государственными структурами и частными компаниями в СНГ", – отметил руководитель ФГУП ГЦСС Иван Гайченя, слова которого приводятся в сообщении.

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бизнес, россия, москва, казахстан, узбекистан, снг, ес