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Аналитики назвали ожидаемые сроки дефолта по госдолгу США - 24.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250324/defolt-856053109.html
Аналитики назвали ожидаемые сроки дефолта по госдолгу США
Аналитики назвали ожидаемые сроки дефолта по госдолгу США - 24.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики назвали ожидаемые сроки дефолта по госдолгу США
Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:09+0300
2025-03-24T14:09+0300
экономика
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). Госдолг США по состоянию на 24 марта достиг отметки в 36,22 триллиона долларов, свидетельствуют данные с сайта казначейства страны. "Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра в понедельник. Аналитики центра уточняют, что на дату дня Х повлияет, прежде всего, доход, который государство получит после сбора налогов в апреле. По данным центра, несмотря на то, что доходы от налогов вряд ли будут сильно отличаться от ожиданий, есть вероятность, что риск дня Х может появиться уже в начале июня. По данным центра, на прогнозы дефолта могут также повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, доход от новых пошлин на импортные товары, изменения конгрессом и департаментом государственной эффективности (DOGE) сроков запланированных трат. В заявлении центра подчеркивается, что неопределенность по поводу того, когда американские законодатели предпримут действия по потолку госдолга, приведет к большей экономической нестабильности в США. "Законодатели не могут себе позволить откладывать действия по потолку госдолга. У конгресса много работы в 2025 году, но основным приоритетом в данный момент должно быть решение вопроса госдолга до дня Х. История показала, что даже приближение даты Х может привести к волатильности рынка, повышению стоимости кредитов и снижению уверенности в налогово-бюджетной стабильности США", - приводятся в релизе слова директора по экономической политике центра Шая Акабаса.
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сша, дефолт
Экономика, США, дефолт
14:09 24.03.2025
 
Аналитики назвали ожидаемые сроки дефолта по госдолгу США

BPC: дефолт по госдолгу США может произойти в середине июля - начале октября

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
Госдолг США по состоянию на 24 марта достиг отметки в 36,22 триллиона долларов, свидетельствуют данные с сайта казначейства страны.
"Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра в понедельник.
Аналитики центра уточняют, что на дату дня Х повлияет, прежде всего, доход, который государство получит после сбора налогов в апреле. По данным центра, несмотря на то, что доходы от налогов вряд ли будут сильно отличаться от ожиданий, есть вероятность, что риск дня Х может появиться уже в начале июня.
По данным центра, на прогнозы дефолта могут также повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, доход от новых пошлин на импортные товары, изменения конгрессом и департаментом государственной эффективности (DOGE) сроков запланированных трат. В заявлении центра подчеркивается, что неопределенность по поводу того, когда американские законодатели предпримут действия по потолку госдолга, приведет к большей экономической нестабильности в США.
"Законодатели не могут себе позволить откладывать действия по потолку госдолга. У конгресса много работы в 2025 году, но основным приоритетом в данный момент должно быть решение вопроса госдолга до дня Х. История показала, что даже приближение даты Х может привести к волатильности рынка, повышению стоимости кредитов и снижению уверенности в налогово-бюджетной стабильности США", - приводятся в релизе слова директора по экономической политике центра Шая Акабаса.
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