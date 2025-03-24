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В ГД предложили ограничить одним часом "период охлаждения" для билетов
В ГД предложили ограничить одним часом "период охлаждения" для билетов - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ограничить одним часом "период охлаждения" для билетов
Оптимальным вариантом по ограничению "периода охлаждения" для невозвратных билетов на поезда и самолеты является один час, считает глава комитета Госдумы по... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:00+0300
2025-03-24T17:00+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Оптимальным вариантом по ограничению "периода охлаждения" для невозвратных билетов на поезда и самолеты является один час, считает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). Ранее "Коммерсант" писал, что Союз пассажиров предложил рассмотреть идею введения "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи. В Минтрансе сообщили РИА Новости, что не поддерживают данное предложение. В ведомстве уточнили, что данная позиция проработана с перевозчиками. "Считаю, что оптимально ограничить "период охлаждения" одним часом. Времени на то, чтобы проверить билеты и при необходимости внести исправления, достаточно", - сказал Тарбаев РИА Новости. Как пояснил парламентарий, на сегодняшний день потребители в большинстве случаев оформляют билеты самостоятельно. Он добавил, что возможности для этого не ограничены и данная опция является удобной. "Другое дело, что от ошибок никто не застрахован. Особенно учитывая тот момент, что большинство из нас покупает билеты через мобильные приложения. И тут мы сталкиваемся с определенной спецификой: маленький экран мобильного телефона, желание быстро купить билет, суета, невнимательность. Конечно, процент опечаток и ошибок невысок. По оценке экспертов, не более 3-5%. Но, тем не менее, пострадавшие бывают", - отметил он. Тарбаев подчеркнул, что также необходимо оценить потенциальные затраты на появление новой льготы, исключить любые возможности переоформления билетов для перекупщиков. По его словам, данный вопрос является "жизненным", его необходимо обсуждать и при возможности сформулировать изменения правил приобретения билетов.
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бизнес, россия, общество
В ГД предложили ограничить одним часом "период охлаждения" для билетов
Депутат ГД Тарбаев предложил ограничить 1 часом "период охлаждения" для билетов
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Оптимальным вариантом по ограничению "периода охлаждения" для невозвратных билетов на поезда и самолеты является один час, считает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
Ранее "Коммерсант" писал, что Союз пассажиров предложил рассмотреть идею введения "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи. В Минтрансе сообщили РИА Новости, что не поддерживают данное предложение. В ведомстве уточнили, что данная позиция проработана с перевозчиками.
"Считаю, что оптимально ограничить "период охлаждения" одним часом. Времени на то, чтобы проверить билеты и при необходимости внести исправления, достаточно", - сказал Тарбаев РИА Новости.
Как пояснил парламентарий, на сегодняшний день потребители в большинстве случаев оформляют билеты самостоятельно. Он добавил, что возможности для этого не ограничены и данная опция является удобной.
"Другое дело, что от ошибок никто не застрахован. Особенно учитывая тот момент, что большинство из нас покупает билеты через мобильные приложения. И тут мы сталкиваемся с определенной спецификой: маленький экран мобильного телефона, желание быстро купить билет, суета, невнимательность. Конечно, процент опечаток и ошибок невысок. По оценке экспертов, не более 3-5%. Но, тем не менее, пострадавшие бывают", - отметил он.
Тарбаев подчеркнул, что также необходимо оценить потенциальные затраты на появление новой льготы, исключить любые возможности переоформления билетов для перекупщиков.
По его словам, данный вопрос является "жизненным", его необходимо обсуждать и при возможности сформулировать изменения правил приобретения билетов.
Минтранс не поддержал "период охлаждения" для невозвратных билетов