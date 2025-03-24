https://1prime.ru/20250324/dfo-856035525.html

Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР

Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР - 24.03.2025, ПРАЙМ

Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР

Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:16+0300

2025-03-24T06:16+0300

2025-03-24T06:16+0300

экономика

донбасс

москва

рф

юрий трутнев

денис пушилин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856035525.jpg?1742786206

МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению ее предприятий и экономики в целом, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. В мероприятии на площадке правительства РФ в Москве приняли участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств, руководство ДНР, главы муниципальных округов республики. Обсуждение совместной работы по восстановлению Донбасса в таком формате произошло впервые. "Мы продолжим помогать территориям Донбасса восстанавливать мирную жизнь на новых территориях, повышать условия для жизни людей. Уверен, присутствующие главы регионов понимают свою ответственность. У Дальнего Востока уже наработан опыт по различным направлениям экономики, как нужно привлекать инвесторов. Мы готовы помочь нашим коллегам из ДНР провести отраслевой анализ и определить приоритетные направления. Мы должны продолжить работу, добиваясь восстановления собственно экономики ДНР. Наша общая задача – восстановить предприятия, найти резервы развития, вернуть Донецкой Народной Республике славу трудового региона", – цитирует пресс-служба слова Трутнева. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, который также принял участие в совещании, новый формат обсуждения в такой связке, с таким подходом позволит разрешить не только текущие вопросы восстановления, но и создать задел на будущее. "Сейчас для нас важно мыслить стратегически и понимать, что будет завтра и послезавтра. Для этого важно определение точек роста в каждом из наших муниципалитетов. Сегодня нам удалось обсудить в первом приближении план действий и план мероприятий, которые могли бы выработать правильный подход. Опыт дальневосточных регионов по развитию экономики, привлечению инвесторов и строительству новых предприятий может сориентировать и правильно направить наши муниципалитеты в поиски этих новых точек роста", - сказал Пушилин журналистам после мероприятия. Он добавил, что власти республики не отказываются от традиционных для региона отраслей, но полагают, что могут быть найдены новые, нестандартные подходы, которые позволят Донбассу быстрее и эффективнее вернуться в состояние региона-донора.

донбасс

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, москва, рф, юрий трутнев, денис пушилин