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Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР
Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР
Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:16+0300
2025-03-24T06:16+0300
экономика
донбасс
москва
рф
юрий трутнев
денис пушилин
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению ее предприятий и экономики в целом, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. В мероприятии на площадке правительства РФ в Москве приняли участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств, руководство ДНР, главы муниципальных округов республики. Обсуждение совместной работы по восстановлению Донбасса в таком формате произошло впервые. "Мы продолжим помогать территориям Донбасса восстанавливать мирную жизнь на новых территориях, повышать условия для жизни людей. Уверен, присутствующие главы регионов понимают свою ответственность. У Дальнего Востока уже наработан опыт по различным направлениям экономики, как нужно привлекать инвесторов. Мы готовы помочь нашим коллегам из ДНР провести отраслевой анализ и определить приоритетные направления. Мы должны продолжить работу, добиваясь восстановления собственно экономики ДНР. Наша общая задача – восстановить предприятия, найти резервы развития, вернуть Донецкой Народной Республике славу трудового региона", – цитирует пресс-служба слова Трутнева. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, который также принял участие в совещании, новый формат обсуждения в такой связке, с таким подходом позволит разрешить не только текущие вопросы восстановления, но и создать задел на будущее. "Сейчас для нас важно мыслить стратегически и понимать, что будет завтра и послезавтра. Для этого важно определение точек роста в каждом из наших муниципалитетов. Сегодня нам удалось обсудить в первом приближении план действий и план мероприятий, которые могли бы выработать правильный подход. Опыт дальневосточных регионов по развитию экономики, привлечению инвесторов и строительству новых предприятий может сориентировать и правильно направить наши муниципалитеты в поиски этих новых точек роста", - сказал Пушилин журналистам после мероприятия. Он добавил, что власти республики не отказываются от традиционных для региона отраслей, но полагают, что могут быть найдены новые, нестандартные подходы, которые позволят Донбассу быстрее и эффективнее вернуться в состояние региона-донора.
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донбасс, москва, рф, юрий трутнев, денис пушилин
Экономика, ДОНБАСС, МОСКВА, РФ, Юрий Трутнев, Денис Пушилин
06:16 24.03.2025
 
Трутнев: ДФО намерен восстановить экономику ДНР

Трутнев: ДФО намерен восстановить предприятия и экономику ДНР

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению ее предприятий и экономики в целом, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. В мероприятии на площадке правительства РФ в Москве приняли участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств, руководство ДНР, главы муниципальных округов республики. Обсуждение совместной работы по восстановлению Донбасса в таком формате произошло впервые.
"Мы продолжим помогать территориям Донбасса восстанавливать мирную жизнь на новых территориях, повышать условия для жизни людей. Уверен, присутствующие главы регионов понимают свою ответственность. У Дальнего Востока уже наработан опыт по различным направлениям экономики, как нужно привлекать инвесторов. Мы готовы помочь нашим коллегам из ДНР провести отраслевой анализ и определить приоритетные направления. Мы должны продолжить работу, добиваясь восстановления собственно экономики ДНР. Наша общая задача – восстановить предприятия, найти резервы развития, вернуть Донецкой Народной Республике славу трудового региона", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, который также принял участие в совещании, новый формат обсуждения в такой связке, с таким подходом позволит разрешить не только текущие вопросы восстановления, но и создать задел на будущее.
"Сейчас для нас важно мыслить стратегически и понимать, что будет завтра и послезавтра. Для этого важно определение точек роста в каждом из наших муниципалитетов. Сегодня нам удалось обсудить в первом приближении план действий и план мероприятий, которые могли бы выработать правильный подход. Опыт дальневосточных регионов по развитию экономики, привлечению инвесторов и строительству новых предприятий может сориентировать и правильно направить наши муниципалитеты в поиски этих новых точек роста", - сказал Пушилин журналистам после мероприятия.
Он добавил, что власти республики не отказываются от традиционных для региона отраслей, но полагают, что могут быть найдены новые, нестандартные подходы, которые позволят Донбассу быстрее и эффективнее вернуться в состояние региона-донора.
 
ЭкономикаДОНБАССМОСКВАРФЮрий ТрутневДенис Пушилин
 
 
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