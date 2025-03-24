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Отсутствие диалога между Россией и США не имеет смысла, заявили в Госдепе

Отсутствие диалога между Россией и США не имеет смысла, заявили в Госдепе - 24.03.2025, ПРАЙМ

Отсутствие диалога между Россией и США не имеет смысла, заявили в Госдепе

Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:25+0300

2025-03-24T15:25+0300

2025-03-24T15:25+0300

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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс. "Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла", - сказала она в эфире телеканала Fox News. По словам Брюс, диалог между государствами и руководствами стран необходим. "То, что мы делаем с Россией, Украиной (по - ред.) войне - это говорим с обеими сторонами", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

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