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Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС

Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС - 24.03.2025, ПРАЙМ

Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС

Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T00:41+0300

2025-03-24T00:41+0300

2025-03-24T00:41+0300

банки

финансы

экономика

буэнос-айрес

казань

бразилия

дилма роуссефф

новый банк развития

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - ПРАЙМ. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. "Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ. На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.

буэнос-айрес

казань

бразилия

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банки, финансы, буэнос-айрес, казань, бразилия, дилма роуссефф, новый банк развития