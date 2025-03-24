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Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС - 24.03.2025, ПРАЙМ
Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:41+0300
2025-03-24T00:41+0300
банки
финансы
экономика
буэнос-айрес
казань
бразилия
дилма роуссефф
новый банк развития
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - ПРАЙМ. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. "Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ. На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.
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банки, финансы, буэнос-айрес, казань, бразилия, дилма роуссефф, новый банк развития
Банки, Финансы, Экономика, БУЭНОС-АЙРЕС, КАЗАНЬ, БРАЗИЛИЯ, Дилма Роуссефф, Новый банк развития
00:41 24.03.2025
 
Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС

O Globo: Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - ПРАЙМ. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму.
"Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ.
На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.
 
ЭкономикаБанкиФинансыБУЭНОС-АЙРЕСКАЗАНЬБРАЗИЛИЯДилма РоуссеффНовый банк развития
 
 
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