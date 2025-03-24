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США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде
США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде - 24.03.2025, ПРАЙМ
США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде
В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:07+0300
2025-03-24T09:07+0300
2025-03-24T09:07+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. 11 марта, США и Украина достигли договоренности о заключении всеобъемлющего соглашения в сфере разработки украинских минеральных ресурсов. Об этом сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.Как утверждает Гончаренко*, первоначально планировалось подписание меморандума о редкоземельных металлах, который должен был стать основой для последующего детального договора. Однако от этой концепции было решено отказаться."Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Минфин США - ред.)... Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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мировая экономика, сша, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, рада
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Рада
США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде
Гончаренко*: США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
11 марта, США и Украина достигли договоренности о заключении всеобъемлющего соглашения в сфере разработки украинских минеральных ресурсов. Об этом сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
Как утверждает Гончаренко*, первоначально планировалось подписание меморандума о редкоземельных металлах, который должен был стать основой для последующего детального договора. Однако от этой концепции было решено отказаться.
"Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Минфин США - ред.)... Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину