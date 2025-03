https://1prime.ru/20250324/dogovor-856038103.html

США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде

США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде - 24.03.2025, ПРАЙМ

США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде

В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:07+0300

2025-03-24T09:07+0300

2025-03-24T09:07+0300

политика

мировая экономика

сша

украина

алексей гончаренко

владимир зеленский

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. 11 марта, США и Украина достигли договоренности о заключении всеобъемлющего соглашения в сфере разработки украинских минеральных ресурсов. Об этом сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.Как утверждает Гончаренко*, первоначально планировалось подписание меморандума о редкоземельных металлах, который должен был стать основой для последующего детального договора. Однако от этой концепции было решено отказаться."Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Минфин США - ред.)... Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250323/ukraina-856023312.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, рада