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США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде - 24.03.2025, ПРАЙМ
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США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде
США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде - 24.03.2025, ПРАЙМ
США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде
В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:07+0300
2025-03-24T09:07+0300
политика
мировая экономика
сша
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
рада
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. 11 марта, США и Украина достигли договоренности о заключении всеобъемлющего соглашения в сфере разработки украинских минеральных ресурсов. Об этом сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.Как утверждает Гончаренко*, первоначально планировалось подписание меморандума о редкоземельных металлах, который должен был стать основой для последующего детального договора. Однако от этой концепции было решено отказаться."Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Минфин США - ред.)... Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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мировая экономика, сша, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, рада
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Рада
09:07 24.03.2025
 
США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия, заявили в Раде

Гончаренко*: США готовят договор по ископаемым Украины без ее участия

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В США ведется работа над детальным соглашением о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны и минуя стадию меморандума. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
11 марта, США и Украина достигли договоренности о заключении всеобъемлющего соглашения в сфере разработки украинских минеральных ресурсов. Об этом сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
Как утверждает Гончаренко*, первоначально планировалось подписание меморандума о редкоземельных металлах, который должен был стать основой для последующего детального договора. Однако от этой концепции было решено отказаться.
"Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Минфин США - ред.)... Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
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Вчера, 10:00
 
ПолитикаМировая экономикаСШАУКРАИНААлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийРада
 
 
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