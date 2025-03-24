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Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны

Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны - 24.03.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны

Внешний долг Чехии в 2024 году вырос на 460,4 миллиарда крон (около 20 миллиардов долларов) и составил 5,2 триллиона крон (около 230,1 миллиарда долларов) или... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T16:06+0300

2025-03-24T16:06+0300

2025-03-24T16:06+0300

экономика

финансы

чехия

нацбанк

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ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Внешний долг Чехии в 2024 году вырос на 460,4 миллиарда крон (около 20 миллиардов долларов) и составил 5,2 триллиона крон (около 230,1 миллиарда долларов) или 65,8% ВВП, сообщила в понедельник пресс-служба Чешского национального банка (ЧНБ). "Внешний долг Чехии в 2024 году возрос на 460,4 миллиарда крон и достиг общего показателя 5,2 триллиона крон, что равно 65,8% валового внутреннего продукта. Увеличение внешнего долга в последнем квартале 2024 года составило 92,9 миллиарда крон (около 4,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. Комментируя эти данные, главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек заявил журналистам, что основной вклад в годовой рост внешнего долга внесли компании и банки. "Причиной, несомненно, стали более высокие внутренние процентные ставки, которые мотивировали национальные компании брать займы за рубежом. В случае с банками они привлекали иностранных инвесторов и вкладчиков, чтобы те делали депозиты в кронах в Чехии", - сказал Дуфек. В целом общий уровень внешнего долга Чехии Дуфек считает безопасным. Он отметил, что эта сумма в достаточной степени покрывается валютными резервами ЧНБ.

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финансы, чехия, нацбанк