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Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны
Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны - 24.03.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны
Внешний долг Чехии в 2024 году вырос на 460,4 миллиарда крон (около 20 миллиардов долларов) и составил 5,2 триллиона крон (около 230,1 миллиарда долларов) или... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:06+0300
2025-03-24T16:06+0300
экономика
финансы
чехия
нацбанк
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ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Внешний долг Чехии в 2024 году вырос на 460,4 миллиарда крон (около 20 миллиардов долларов) и составил 5,2 триллиона крон (около 230,1 миллиарда долларов) или 65,8% ВВП, сообщила в понедельник пресс-служба Чешского национального банка (ЧНБ). "Внешний долг Чехии в 2024 году возрос на 460,4 миллиарда крон и достиг общего показателя 5,2 триллиона крон, что равно 65,8% валового внутреннего продукта. Увеличение внешнего долга в последнем квартале 2024 года составило 92,9 миллиарда крон (около 4,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. Комментируя эти данные, главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек заявил журналистам, что основной вклад в годовой рост внешнего долга внесли компании и банки. "Причиной, несомненно, стали более высокие внутренние процентные ставки, которые мотивировали национальные компании брать займы за рубежом. В случае с банками они привлекали иностранных инвесторов и вкладчиков, чтобы те делали депозиты в кронах в Чехии", - сказал Дуфек. В целом общий уровень внешнего долга Чехии Дуфек считает безопасным. Он отметил, что эта сумма в достаточной степени покрывается валютными резервами ЧНБ.
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финансы, чехия, нацбанк
Экономика, Финансы, ЧЕХИЯ, Нацбанк
16:06 24.03.2025
 
Нацбанк Чехии отметил рост внешнего долга страны

ЧНБ: внешний долг Чехии в 2024 году вырос 230 миллиардов долларов

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Внешний долг Чехии в 2024 году вырос на 460,4 миллиарда крон (около 20 миллиардов долларов) и составил 5,2 триллиона крон (около 230,1 миллиарда долларов) или 65,8% ВВП, сообщила в понедельник пресс-служба Чешского национального банка (ЧНБ).
"Внешний долг Чехии в 2024 году возрос на 460,4 миллиарда крон и достиг общего показателя 5,2 триллиона крон, что равно 65,8% валового внутреннего продукта. Увеличение внешнего долга в последнем квартале 2024 года составило 92,9 миллиарда крон (около 4,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
Комментируя эти данные, главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек заявил журналистам, что основной вклад в годовой рост внешнего долга внесли компании и банки. "Причиной, несомненно, стали более высокие внутренние процентные ставки, которые мотивировали национальные компании брать займы за рубежом. В случае с банками они привлекали иностранных инвесторов и вкладчиков, чтобы те делали депозиты в кронах в Чехии", - сказал Дуфек.
В целом общий уровень внешнего долга Чехии Дуфек считает безопасным. Он отметил, что эта сумма в достаточной степени покрывается валютными резервами ЧНБ.
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ЭкономикаФинансыЧЕХИЯНацбанк
 
 
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