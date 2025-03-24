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Курс доллара ускорил рост к иене после выхода макроэкономических данных

Курс доллара ускорил рост к иене после выхода макроэкономических данных - 24.03.2025, ПРАЙМ

Курс доллара ускорил рост к иене после выхода макроэкономических данных

Курс доллара к иене ускорил рост в понедельник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:32+0300

2025-03-24T17:32+0300

2025-03-24T17:32+0300

экономика

доллар

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к иене ускорил рост в понедельник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск курс доллара к иене поднимается до 150,27 иены с уровня прошлого закрытия в 149,31 иены за доллар, до выхода статистики американская валюта дорожала до 149,8 иены. Курс евро к доллару в то же время символически увеличивается - до 1,0815 доллара с 1,0814 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,09%, до 104,19 пункта. Компания S&P Global сообщила, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительным данным, вырос до 53,5 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. PMI в сфере услуг страны поднялся до 54,3 пункта с 51 пункта в феврале, в промышленности - снизился до 49,8 пункта с 52,7 пункта ранее. В четверг инвесторы также будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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