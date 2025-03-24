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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 24.03.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T01:33+0300
2025-03-24T01:33+0300
2025-03-24T01:33+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Перекрытие было введено в 0.53 мск, оно продлилось 19 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Перекрытие было введено в 0.53 мск, оно продлилось 19 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.