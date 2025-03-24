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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 24.03.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Заголовок дается в новой редакции. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T02:18+0300

2025-03-24T02:18+0300

2025-03-24T02:18+0300

бизнес

россия

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Заголовок дается в новой редакции. МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Перекрытие было введено в 0.53 мск, оно продлилось 19 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

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