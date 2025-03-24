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Адвокат рассказал, чем займется актер Ефремов после освобождения

Адвокат рассказал, чем займется актер Ефремов после освобождения - 24.03.2025, ПРАЙМ

Адвокат рассказал, чем займется актер Ефремов после освобождения

Освобожденный судом по УДО актер Михаил Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем, заявил журналистам его адвокат Юрий Падалко. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:02+0300

2025-03-24T15:02+0300

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происшествия

адвокат

освобождение

актер

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Освобожденный судом по УДО актер Михаил Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем, заявил журналистам его адвокат Юрий Падалко. В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве. "Пока планы у него – заняться здоровьем", - сказал адвокат в ответ на вопрос, вынашивает ли Ефремов планы вернуться в кино. По словам адвоката, у Ефремова серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). "Ему необходимо лечение, потому что может быть очень печальный исход. Сейчас он займется лечением. Приедет домой, если все нормально, то займется лечением", - заметил Падалко. Он добавил, что творческая деятельность не запрещена Ефремову судом. Ему по приговору лишь нельзя садиться за руль, актер с этим наказанием согласен и не просил суд его отменять, подчеркнул Падалко. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.

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адвокат, освобождение, актер