https://1prime.ru/20250324/ekonomika-856040665.html

Экономист оценил запас прочности российской экономики

Экономист оценил запас прочности российской экономики - 24.03.2025, ПРАЙМ

Экономист оценил запас прочности российской экономики

Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким, в том числе за счет низкого уровня госдолга и приверженности правилам... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:18+0300

2025-03-24T10:18+0300

2025-03-24T10:18+0300

экономика

финансы

запад

россия

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким, в том числе за счет низкого уровня госдолга и приверженности правилам бюджетной дисциплины, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким", - сказал он. "Хотя часть так называемых "буферов" мы израсходовали, он по-прежнему включает в себя низкий уровень госдолга, уникальное конкурентное преимущество в части стабильных экспортных поступлений, приверженность правилам бюджетной дисциплины и ответственной политики Банка России", - добавил собеседник агентства. "Словом, закрыть российскую экономику невозможно, и последние три года – еще одно тому подтверждение",- подчеркнул Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20250320/inflyatsiya-855963907.html

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финансы, запад, россия