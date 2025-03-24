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Экономист оценил запас прочности российской экономики - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономист оценил запас прочности российской экономики
Экономист оценил запас прочности российской экономики - 24.03.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил запас прочности российской экономики
Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким, в том числе за счет низкого уровня госдолга и приверженности правилам... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:18+0300
2025-03-24T10:18+0300
экономика
финансы
запад
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким, в том числе за счет низкого уровня госдолга и приверженности правилам бюджетной дисциплины, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким", - сказал он. "Хотя часть так называемых "буферов" мы израсходовали, он по-прежнему включает в себя низкий уровень госдолга, уникальное конкурентное преимущество в части стабильных экспортных поступлений, приверженность правилам бюджетной дисциплины и ответственной политики Банка России", - добавил собеседник агентства. "Словом, закрыть российскую экономику невозможно, и последние три года – еще одно тому подтверждение",- подчеркнул Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
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финансы, запад, россия
Экономика, Финансы, ЗАПАД, РОССИЯ
10:18 24.03.2025
 
Экономист оценил запас прочности российской экономики

Экономист Кузьмин: несмотря на давление, запас прочности у РФ остается высоким

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким, в том числе за счет низкого уровня госдолга и приверженности правилам бюджетной дисциплины, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
"Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким", - сказал он.
"Хотя часть так называемых "буферов" мы израсходовали, он по-прежнему включает в себя низкий уровень госдолга, уникальное конкурентное преимущество в части стабильных экспортных поступлений, приверженность правилам бюджетной дисциплины и ответственной политики Банка России", - добавил собеседник агентства.
"Словом, закрыть российскую экономику невозможно, и последние три года – еще одно тому подтверждение",- подчеркнул Кузьмин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
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