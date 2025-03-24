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Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России
Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России - 24.03.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России
Половина внешней торговли России в настоящее время приходится на Китай и Индию, в то время как до 2022 года основным внешнеторговым партнером России был... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T02:30+0300
2025-03-24T02:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
индия
москва
ес
ренессанс капитал
снг
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Половина внешней торговли России в настоящее время приходится на Китай и Индию, в то время как до 2022 года основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. "С момента начала СВО Россия столкнулась с явлением, которое можно назвать шоком деглобализации. Оно повлекло существенные структурные изменения во внешней торговле страны. С одной стороны, значимо сузилась открытость экономики РФ, с другой – произошла ее переориентация с запада на восток",- сказал он. "До февраля 2022 года безоговорочно основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз... Если к ЕС добавить ряд других стран континента, то на них в общей сложности приходилось более 50% российского экспорта и импорта",- уточнил собеседник агентства. Остальные 50%, добавил Кузьмин, приходились на Китай, другие азиатские страны, государства СНГ, которые также были важны тогда во внешнеэкономической деятельности России. "Сейчас КНР занимает почти половину российского импорта и более трети экспорта. Плюс более 15% экспорта – это Индия. То есть, если раньше половина всей внешней торговли нашей страны приходилась на Евросоюз, то теперь на Китай и Индию",- заключил Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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мировая экономика, россия, китай, индия, москва, ес, ренессанс капитал, снг
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, МОСКВА, ЕС, Ренессанс Капитал, СНГ
02:30 24.03.2025
 
Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России

Экономист Кузьмин: половина внешней торговли России приходится на Китай и Индию

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Половина внешней торговли России в настоящее время приходится на Китай и Индию, в то время как до 2022 года основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.
"С момента начала СВО Россия столкнулась с явлением, которое можно назвать шоком деглобализации. Оно повлекло существенные структурные изменения во внешней торговле страны. С одной стороны, значимо сузилась открытость экономики РФ, с другой – произошла ее переориентация с запада на восток",- сказал он.
"До февраля 2022 года безоговорочно основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз... Если к ЕС добавить ряд других стран континента, то на них в общей сложности приходилось более 50% российского экспорта и импорта",- уточнил собеседник агентства.
Остальные 50%, добавил Кузьмин, приходились на Китай, другие азиатские страны, государства СНГ, которые также были важны тогда во внешнеэкономической деятельности России.
"Сейчас КНР занимает почти половину российского импорта и более трети экспорта. Плюс более 15% экспорта – это Индия. То есть, если раньше половина всей внешней торговли нашей страны приходилась на Евросоюз, то теперь на Китай и Индию",- заключил Кузьмин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙИНДИЯМОСКВАЕСРенессанс КапиталСНГ
 
 
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