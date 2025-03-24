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Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России
Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России - 24.03.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России
Половина внешней торговли России в настоящее время приходится на Китай и Индию, в то время как до 2022 года основным внешнеторговым партнером России был... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T02:30+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Половина внешней торговли России в настоящее время приходится на Китай и Индию, в то время как до 2022 года основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.
"С момента начала СВО Россия столкнулась с явлением, которое можно назвать шоком деглобализации. Оно повлекло существенные структурные изменения во внешней торговле страны. С одной стороны, значимо сузилась открытость экономики РФ, с другой – произошла ее переориентация с запада на восток",- сказал он.
"До февраля 2022 года безоговорочно основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз... Если к ЕС добавить ряд других стран континента, то на них в общей сложности приходилось более 50% российского экспорта и импорта",- уточнил собеседник агентства.
Остальные 50%, добавил Кузьмин, приходились на Китай, другие азиатские страны, государства СНГ, которые также были важны тогда во внешнеэкономической деятельности России.
"Сейчас КНР занимает почти половину российского импорта и более трети экспорта. Плюс более 15% экспорта – это Индия. То есть, если раньше половина всей внешней торговли нашей страны приходилась на Евросоюз, то теперь на Китай и Индию",- заключил Кузьмин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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мировая экономика, россия, китай, индия, москва, ес, ренессанс капитал, снг
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, МОСКВА, ЕС, Ренессанс Капитал, СНГ
Экономист рассказал, на кого приходится половина внешней торговли России
Экономист Кузьмин: половина внешней торговли России приходится на Китай и Индию
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Половина внешней торговли России в настоящее время приходится на Китай и Индию, в то время как до 2022 года основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.
"С момента начала СВО Россия столкнулась с явлением, которое можно назвать шоком деглобализации. Оно повлекло существенные структурные изменения во внешней торговле страны. С одной стороны, значимо сузилась открытость экономики РФ, с другой – произошла ее переориентация с запада на восток",- сказал он.
"До февраля 2022 года безоговорочно основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз... Если к ЕС добавить ряд других стран континента, то на них в общей сложности приходилось более 50% российского экспорта и импорта",- уточнил собеседник агентства.
Остальные 50%, добавил Кузьмин, приходились на Китай, другие азиатские страны, государства СНГ, которые также были важны тогда во внешнеэкономической деятельности России.
"Сейчас КНР занимает почти половину российского импорта и более трети экспорта. Плюс более 15% экспорта – это Индия. То есть, если раньше половина всей внешней торговли нашей страны приходилась на Евросоюз, то теперь на Китай и Индию",- заключил Кузьмин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.