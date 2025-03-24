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В Эр-Рияде пройдет встреча "технических команд" России и США

В Эр-Рияде пройдет встреча "технических команд" России и США - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Эр-Рияде пройдет встреча "технических команд" России и США

Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T00:17+0300

2025-03-24T00:17+0300

2025-03-24T00:17+0300

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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл делегатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде опытнейшими переговорщиками с богатым опытом работы и отмечал, что их кандидатуры - это выбор президента РФ Владимира Путина. При этом представитель Кремля не исключил, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием. РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА: БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧЕРНОМ МОРЕ Последний телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. По его итогам Кремль сообщил, что Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Президент России также конструктивно отреагировал на высказанную Трампом идею реализации "известной инициативы", касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. В ходе разговора было условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности. В Белом доме после разговора подчеркнули, что движение к миру на Украине начнётся с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре. Сам Трамп заявил, что обсудил с Путиным многие элементы "мирного договора" и выразил уверенность, что запущенный процесс приведёт к окончанию конфликта. НЕПРОСТОЙ ФОН Вскоре после телефонного разговора Путина и Трампа было объявлено о готовящейся встрече экспертных, или "технических" групп РФ и США в Саудовской Аравии. Встреча в Эр-Рияде будет проходить на фоне провокаций Киева, который через несколько часов после разговора Путина и Трампа и озвученного решения российского президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре атаковал тремя беспилотниками самолетного типа пункт перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края. Кроме этого, по данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. О серьёзных рисках, связанных с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости, Россия уведомила Вашингтон в ходе беседы лидеров 18 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее заявила, что киевский режим вновь пустил в ход провокации с целью сорвать переговорный процесс, и предупредила, что если атаки на энергетическую инфраструктуру России продолжатся, российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ. ОЖИДАНИЯ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы в Саудовской Аравии будут "непростыми". Вошедший в техническую группу Карасин отмечал, что российская делегация намерена "побороться за решение хотя бы одного вопроса". По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный". Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что США ожидают от переговоров с Россией в Саудовской Аравии "реальный прогресс", связанный с прекращением огня в Черном море, из чего, по его мнению, "естественным образом вытекает полное прекращение огня". При этом, как сообщил ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог, США в Саудовской Аравии намерены провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня. При этом официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в пятницу отказалась называть состав делегации от США на переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине, уточнив только, что речь идет о высокопоставленных чиновниках. ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ: ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь, в частности, шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". В июле 2023 года Черноморская инициатива, прекратила свое функционирование. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Вместе с прекращением сделки Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря. Кроме того, Россия приняла решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон. Эта структура занималась инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. ОТКЛЮЧЕНИЕ РСХБ ОТ SWIFT Евросоюз в июне 2022 года в рамках очередного пакета санкций против России заявил об отключении российских банков, включая Россельхозбанк, от системы SWIFT. Так, главным условием по возобновлению зерновой сделки стало переподключение Россельхозбанка к SWIFT. В 2023 году Турция вела переговоры с Западом по зерновой сделке, включив в новый пакет предложений ООН переподключение банка к SWIFT и разморозку активов российских компаний. В 2024 году информированный дипломатический источник в Анкаре сообщал РИА Новости, что результатов усилий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, россельхозбанк, swift