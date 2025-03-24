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Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне
Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне - 24.03.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне
Курс евро к доллару растет в понедельник утром в преддверии публикации данных по индексу деловой активности (PMI) в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:26+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром в преддверии публикации данных по индексу деловой активности (PMI) в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару рос до 1,082 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0814 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 149,83 иены со 149,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,08%, до 104,17 пункта. Позднее в понедельник ожидается выход предварительных данных от S&amp;P Global по PMI еврозоны. Так, прогнозируется, что PMI в области промышленного производства стран еврозоны в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее. А PMI в сфере услуг стран, по ожиданиям, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале. Также в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США за 2024 год. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынки, сша, pmi
Экономика, Рынки, США, PMI
08:26 24.03.2025
 
Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне

Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне в понедельник утром

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром в преддверии публикации данных по индексу деловой активности (PMI) в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару рос до 1,082 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0814 доллара за евро.
Курс доллара к иене поднимался до 149,83 иены со 149,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,08%, до 104,17 пункта.
Позднее в понедельник ожидается выход предварительных данных от S&P Global по PMI еврозоны. Так, прогнозируется, что PMI в области промышленного производства стран еврозоны в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее. А PMI в сфере услуг стран, по ожиданиям, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале.
Также в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США за 2024 год. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Курс евро готовится завершить неделю снижением к доллару
21 марта, 17:36
 
ЭкономикаРынкиСШАPMI
 
 
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