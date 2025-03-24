https://1prime.ru/20250324/evro-856047219.html

Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны - 24.03.2025, ПРАЙМ

Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем после публикации экономической статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:30+0300

2025-03-24T12:30+0300

2025-03-24T12:30+0300

экономика

рынки

торги

pmi

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем после публикации экономической статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару рос до 1,083 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0814 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 149,61 иены со 149,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 104,05 пункта. Евро дорожает к доллару после публикации сильной промышленной статистики. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до самого высокого значения за два года и два месяца и составил 48,7 пункта после 47,6 пункта ранее, выше прогноза в 48 пунктов. Промышленные PMI Германии и Франции также оказались лучше ожиданий - 48,3 пункта и 48,9 пункта соответственно, прогнозы составляли 47,7 и 46,2 пункта соответственно. Значения также стали максимальными более чем за два года. В то же время композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, увеличился только до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале, аналитики ожидали роста до 50,9 пункта.

https://1prime.ru/20250324/evro-856037038.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, pmi