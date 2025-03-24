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Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны - 24.03.2025, ПРАЙМ
Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем после публикации экономической статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:30+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем после публикации экономической статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару рос до 1,083 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0814 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 149,61 иены со 149,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 104,05 пункта. Евро дорожает к доллару после публикации сильной промышленной статистики. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до самого высокого значения за два года и два месяца и составил 48,7 пункта после 47,6 пункта ранее, выше прогноза в 48 пунктов. Промышленные PMI Германии и Франции также оказались лучше ожиданий - 48,3 пункта и 48,9 пункта соответственно, прогнозы составляли 47,7 и 46,2 пункта соответственно. Значения также стали максимальными более чем за два года. В то же время композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, увеличился только до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале, аналитики ожидали роста до 50,9 пункта.
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рынки, торги, pmi
Экономика, Рынки, Торги, PMI
Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Стоимость евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем после публикации экономической статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару рос до 1,083 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0814 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 149,61 иены со 149,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 104,05 пункта.
Евро дорожает к доллару после публикации сильной промышленной статистики. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до самого высокого значения за два года и два месяца и составил 48,7 пункта после 47,6 пункта ранее, выше прогноза в 48 пунктов.
Промышленные PMI Германии и Франции также оказались лучше ожиданий - 48,3 пункта и 48,9 пункта соответственно, прогнозы составляли 47,7 и 46,2 пункта соответственно. Значения также стали максимальными более чем за два года.
В то же время композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, увеличился только до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале, аналитики ожидали роста до 50,9 пункта.
Евро дорожает к доллару перед публикацией данных по еврозоне