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ФСБ обнаружила агента Киева в аппарате контрольно-надзорного органа России
ФСБ обнаружила агента Киева в аппарате контрольно-надзорного органа России - 24.03.2025, ПРАЙМ
ФСБ обнаружила агента Киева в аппарате контрольно-надзорного органа России
Сотрудники ФСБ России задержали сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:55+0300
2025-03-24T09:55+0300
2025-03-24T09:55+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. По версии следствия, гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в релизе.Отмечается, что задержанный в 2024 году передал информацию о расположении вооруженных сил РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена". Задержанный находится под стражей, а следствие и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
ФСБ обнаружила агента Киева в аппарате контрольно-надзорного органа России
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа РФ, работавшего на Киев
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. По версии следствия, гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в релизе.
Отмечается, что задержанный в 2024 году передал информацию о расположении вооруженных сил РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена". Задержанный находится под стражей, а следствие и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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