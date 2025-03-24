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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США - 24.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник поднимаются в ожидании публикации экономических показателей по США на этой неделе,... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:56+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник поднимаются в ожидании публикации экономических показателей по США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,87% - до 42 687 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,35%, до 20 230 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,11%, до 5 782 пунктов. Позднее в понедельник компания S&P Global опубликует предварительные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг США. Аналитики прогнозируют, что показатель в марте снизился до 51,5 пункта с 51,6 пункта в феврале. А в четверг выйдет третья, окончательная оценка ВВП США за 2024 год. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынки, индексы, торги, nasdaq composite, сша
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, Nasdaq Composite, США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по экономике США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по экономике США в понедельник
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник поднимаются в ожидании публикации экономических показателей по США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,87% - до 42 687 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,35%, до 20 230 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,11%, до 5 782 пунктов.
Позднее в понедельник компания S&P Global опубликует предварительные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг США. Аналитики прогнозируют, что показатель в марте снизился до 51,5 пункта с 51,6 пункта в феврале.
А в четверг выйдет третья, окончательная оценка ВВП США за 2024 год. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу