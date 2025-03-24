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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5% - 24.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 1,5%, до 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:17+0300

2025-03-24T15:17+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 1,5%, до 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 476,9 доллара за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.59 мск их стоимость составляет 469,9 доллара (–1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 477,1 доллара за тысячу кубометров. Эксперты консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione и трейдинговой компании Energi Danmark напоминают, что в пятницу газовый рынок открылся с бычьими настроениями после сообщений об украинской атаке на российскую газовую инфраструктуру в Курской области и сокращении поставок газа из Норвегии. Однако к концу сессии рынок немного просел. "На этой неделе в Саудовской Аравии пройдет очередной раунд переговоров с глазу на глаз, чтобы найти путь к мирному соглашению. Представители США встретятся с представителями России и Украины, чтобы выработать условия, на которые стороны смогут согласиться. Рынки будут следить за прогрессом и возможными последствиями для энергетики", – отмечает эксперт Auxilione. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250322/gaz-856016737.html

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газ, европа, ice