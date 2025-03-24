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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 1% – до 471 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T20:46+0300

2025-03-24T20:46+0300

2025-03-24T20:46+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 1% – до 471 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 476,9 доллара за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 462,6 доллара (-3), ценовой максимум – 478,7 доллара (+0,3%). Последние фьючерсы торговались по 471 доллар (-1,3%) Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 477,1 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе в понедельник снижается – рынок продает третью торговую сессию подряд. За тысячу кубометров газа на рынке предлагают 470 долларов. Текущий уровень цен соответствует среднему уровню прошлого года. В нем все еще не учтен фактор урегулирования отношений между Россией и Западом в отсутствие пока четкого понимания по времени наступления таких фактов", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. От февральского пика цены на газ в Европе скорректировались уже на 34%, отметил эксперт. По словам Скрябина, дальнейший риск снижения может быть реализован, если рынок получит данные, подтверждающие, что у стран ЕС в новом сезоне наполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) не возникнет проблем ни с поставками, ни с ценой продукта, в том числе снижение регламентных требований к уровню заполненности ПХГ. "Еще пара недель, и отопительный сезон в Евросоюзе будет полностью завершен. Но встанет острая проблема с постепенной закачкой в хранилища газа для очередного сезона", – добавил аналитик. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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