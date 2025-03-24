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В Total Energies предсказали возвращение российского газа в Европу - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Total Energies предсказали возвращение российского газа в Европу
В Total Energies предсказали возвращение российского газа в Европу - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Total Energies предсказали возвращение российского газа в Европу
Поставки российского газа в Европу могут увеличиться в случае урегулирования конфликта на Украине, но не в прежних объемах, заявил Томас-Оливье Лотье, главный... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:29+0300
2025-03-24T21:30+0300
экономика
totalenergies
газ
россия
европа
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу могут увеличиться в случае урегулирования конфликта на Украине, но не в прежних объемах, заявил Томас-Оливье Лотье, главный экономист французской энергетической компании Total Energies. "Учитывая близость к России, я могу себе представить, что в ходе переговоров (по украинскому урегулированию - ред.) будет заключена какая-то сделка, согласно которой часть российского газа, возможно, треть, четверть или шестая часть от того, что поступало ранее, вернется в Европу", - заявил Лотье в ходе мероприятия в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, посвященного энергетической безопасности и изменению климата. Главный экономист подчеркнул, что нельзя игнорировать "физическую реальность" географической близости российского газа и наличия трубопроводов для его транспортировки. "При этом мы не хотим зависеть от российского газа, поэтому мы никогда не приблизимся к тому, что было у нас раньше", - добавил он. Согласно данным Евростата, в сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз. По итогам 2024 Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения. В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
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totalenergies, газ, россия, европа
Экономика, TotalEnergies, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА
21:29 24.03.2025 (обновлено: 21:30 24.03.2025)
 
В Total Energies предсказали возвращение российского газа в Европу

Total Energies: российский газ может вернуться в Европу, но не в прежних объемах

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу могут увеличиться в случае урегулирования конфликта на Украине, но не в прежних объемах, заявил Томас-Оливье Лотье, главный экономист французской энергетической компании Total Energies.
"Учитывая близость к России, я могу себе представить, что в ходе переговоров (по украинскому урегулированию - ред.) будет заключена какая-то сделка, согласно которой часть российского газа, возможно, треть, четверть или шестая часть от того, что поступало ранее, вернется в Европу", - заявил Лотье в ходе мероприятия в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, посвященного энергетической безопасности и изменению климата.
Главный экономист подчеркнул, что нельзя игнорировать "физическую реальность" географической близости российского газа и наличия трубопроводов для его транспортировки. "При этом мы не хотим зависеть от российского газа, поэтому мы никогда не приблизимся к тому, что было у нас раньше", - добавил он.
Согласно данным Евростата, в сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз. По итогам 2024 Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Газовая горелка
Путин оценил перспективы возвращения Европы к дешевому газу РФ
13 марта, 19:42
В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения. В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
 
ЭкономикаTotalEnergiesГазРОССИЯЕВРОПА
 
 
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