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В ГД внесут проект о компенсации проезда пенсионерам Крайнего Севера
В ГД внесут проект о компенсации проезда пенсионерам Крайнего Севера - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о компенсации проезда пенсионерам Крайнего Севера
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому расходы на оплату проезда по России будут... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:20+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому расходы на оплату проезда по России будут компенсироваться не только пенсионерам Крайнего Севера, но и их детям, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время по закону "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости или по инвалидности, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно один раз в два года.
"Законопроектом в целях оказания помощи пенсионерам для возможности их поездки к месту отдыха вместе с несовершеннолетним ребенком (детьми) законопроектом предлагается внести изменение в статью 34 Закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", согласно которому компенсировать расходы на оплату стоимости проезда по территории РФ один раз в два года предлагается не только пенсионеру, но и его несовершеннолетним детям", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что, учитывая высокую стоимость проезда, необходимость дополнительно оплачивать проживание и питание, многие пенсионеры, имеющие несовершеннолетних детей, не в состоянии выехать вместе с ними на отдых.
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В ГД внесут проект о компенсации проезда пенсионерам Крайнего Севера
В Госдуму внесут проект о компенсации расходов на проезд пенсионерам Крайнего Севера
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому расходы на оплату проезда по России будут компенсироваться не только пенсионерам Крайнего Севера, но и их детям, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время по закону "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости или по инвалидности, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно один раз в два года.
"Законопроектом в целях оказания помощи пенсионерам для возможности их поездки к месту отдыха вместе с несовершеннолетним ребенком (детьми) законопроектом предлагается внести изменение в статью 34 Закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", согласно которому компенсировать расходы на оплату стоимости проезда по территории РФ один раз в два года предлагается не только пенсионеру, но и его несовершеннолетним детям", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что, учитывая высокую стоимость проезда, необходимость дополнительно оплачивать проживание и питание, многие пенсионеры, имеющие несовершеннолетних детей, не в состоянии выехать вместе с ними на отдых.