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Комитет ГД одобрил проект наказания за незаконное получение налоговой тайны

Комитет ГД одобрил проект наказания за незаконное получение налоговой тайны - 24.03.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил проект наказания за незаконное получение налоговой тайны

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:55+0300

2025-03-24T11:55+0300

2025-03-24T11:56+0300

общество

госдума

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны в целях дополнительной уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов. Также предлагается исключить из части 3 статьи 183 УК РФ наказания в виде штрафа и ввести нижний порог наказания в виде лишения свободы от 2 лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 миллионов рублей. Также предлагается ввести в часть 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от 3 лет, с одновременным дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 миллионов рублей. В сопроводительных документах отмечается, что выявляемые таможенными органами преступления порой связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему как раз способствует отсутствие нижнего предела санкции в виде лишения свободы.

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общество , госдума, рф