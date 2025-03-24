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Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за нарушение защиты гостайны - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за нарушение защиты гостайны
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за нарушение защиты гостайны - 24.03.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за нарушение защиты гостайны
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о штрафах до 100 тыс рублей за нарушение... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:00+0300
2025-03-24T12:00+0300
госдума
общество
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о штрафах до 100 тыс рублей за нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну. Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 13.12 Кодекса об административных правонарушениях. Проектом предлагается установить штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей - для юридических лиц за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Также предлагается увеличить штрафы за использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации. За соответствующее правонарушение штрафы могут составить от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц. Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную тайну, предлагается наказывать штрафами в размере от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц. Согласно законопроекту, наказание за нарушение требований о защите информации, за исключением информации, составляющей государственную тайну, может составить от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц. Отмечается, что невыполнение требований по защите информации создает условия для утечки информации ограниченного доступа и нарушения функционирования информационных систем, создавая реальную угрозу для граждан, повышая риски функционирования информационных систем государственных органов и организаций.
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госдума, общество
Госдума, Общество
12:00 24.03.2025
 
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за нарушение защиты гостайны

Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за нарушение защиты информации с гостайной

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о штрафах до 100 тыс рублей за нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 13.12 Кодекса об административных правонарушениях.
Проектом предлагается установить штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей - для юридических лиц за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Также предлагается увеличить штрафы за использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации.
За соответствующее правонарушение штрафы могут составить от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц.
Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную тайну, предлагается наказывать штрафами в размере от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц.
Согласно законопроекту, наказание за нарушение требований о защите информации, за исключением информации, составляющей государственную тайну, может составить от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц.
Отмечается, что невыполнение требований по защите информации создает условия для утечки информации ограниченного доступа и нарушения функционирования информационных систем, создавая реальную угрозу для граждан, повышая риски функционирования информационных систем государственных органов и организаций.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Комитет ГД одобрил проект наказания за незаконное получение налоговой тайны
11:55
 
ГосдумаОбщество
 
 
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