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В ГД внесен проект об определении порядка размещения НТО на частных землях

В ГД внесен проект об определении порядка размещения НТО на частных землях - 24.03.2025, ПРАЙМ

В ГД внесен проект об определении порядка размещения НТО на частных землях

Сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект о наделении субъектов РФ полномочиями определять порядок размещения нестационарных... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:13+0300

2025-03-24T12:13+0300

2025-03-24T12:13+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект о наделении субъектов РФ полномочиями определять порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках, следует из базы данных нижней палаты парламента. Согласно документу, в случае его принятия размещение и использование НТО на таких земельных участках будет осуществляться при условии включения этих объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемую органом местного самоуправления. Включение НТО в такую схему будет происходить на основании заявления юрлица или индивидуального предпринимателя, намеревающегося использовать этот объект для торговли. Причем к заявлению должен прилагаться эскиз НТО с указанием назначения и характеристик объекта, чтобы можно было проверить его соответствие предъявляемым к таким объектам требованиям. А если заявитель является владельцем земельного участка, но не является его собственником, то к заявлению он должен приложить подтверждение в письменной форме согласия собственника. В случае же, когда заявитель не является ни собственником, ни владельцем земельного участка, к заявлению он обязан приложить письменное подтверждение согласия их обоих. Порядок включения и исключения (в том числе демонтажа) из схемы размещения НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, будет устанавливать субъект РФ. Размещение и использование НТО должно осуществляться в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования частного земельного участка, допускающего размещение на нем такого объекта. Также их размещение и использование должно соответствовать документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, градостроительным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности, санитарным правилам, гигиеническим и экологическим нормативам, требованиям к внешнему виду НТО, габаритам, размерам и иным обязательным требованиям. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Его реализация, согласно пояснительной записке, позволит: "не допустить рост количества жалоб жителей на НТО и, как следствие, снизить социальную напряженность; обеспечить единство внешнего архитектурно-художественного облика территорий"; исключить размещение НТО в непосредственной близости от стационарных торговых объектов аналогичной специализации; обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджет.

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