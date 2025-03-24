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На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров - 24.03.2025, ПРАЙМ
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На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров
На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров - 24.03.2025, ПРАЙМ
На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров
Автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров стали доступны для покупки на Ozon - их можно найти в категории "Транспортные средства", рассказали РИА Новости | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:01+0300
2025-03-24T06:01+0300
бизнес
москва
северо-запад
татарстан
ozon
geely
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров стали доступны для покупки на Ozon - их можно найти в категории "Транспортные средства", рассказали РИА Новости в компании. "Маркетплейс расширяет категорию "Транспортные средства" — теперь на площадке можно приобрести автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров. Купить автомобиль на Ozon так же просто, как и товары других категорий. Достаточно выбрать понравившуюся модель и перейти к оформлению заказа. Все авто на витрине — в наличии у продавца, а в карточке он указывает фиксированную цену машины, которая не изменится после внесения оплаты", - сказали в компании. Сейчас на маркетплейсе есть кроссоверы Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Monjaro, Geely Okavango, так и седаны Geely Emgrand и Geely Preface, а также кроссоверы X50 и X70 от бренда Belgee. На все машины действует гарантия дилера сроком на 5 лет или до достижения 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Покупатель может заказать доставку домой или в другое согласованное место в зоне доставки. Сейчас автомобили Geely и Belgee могут заказать на Ozon жители 40 регионов России в Центре, Поволжье, на Северо-Западе и Урале. Зона доставки будет расширяться. На витрине маркетплейса сейчас представлены 2,5 тысячи карточек авто — за последние полгода ассортимент категории вырос в 4 раза. Как рассказали РИА Новости в компании, с момента запуска категории осенью 2023 года было куплено 1560 автомобилей. С января по середину марта 2025 года объем продаж машин в регионах вырос в 4,5 раза, обогнав лидирующую весь прошлый год Москву и по темпам роста, и по абсолютным продажам. "В 2023 году мы первыми начали продавать автомобили на маркетплейсе и стали трендсеттерами — сейчас пользователи уже привыкли покупать на Ozon даже такие технически сложные товары как машины. Интересно, что в этом году регионы опережают столицу по темпам роста спроса — абсолютным лидером стало Поволжье. Например, в Татарстане количество заказанных авто увеличилось в 13 раз, а в Нижегородской области — в 9. В Центре и на Урале количество покупок выросло в 8 раз, в регионах Юга — в 7. Старт продаж популярных автобрендов Geely и Belgee позволит нам расширить ассортимент и даст нашим покупателям еще больше выбора", — прокомментировал руководитель Ozon Авто Алексей Махмудов.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
бизнес, москва, северо-запад, татарстан, ozon, geely
Бизнес, МОСКВА, Северо-Запад, ТАТАРСТАН, Ozon, Geely
06:01 24.03.2025
 
На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров

Автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров стали доступны для покупки на Ozon

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров стали доступны для покупки на Ozon - их можно найти в категории "Транспортные средства", рассказали РИА Новости в компании.
"Маркетплейс расширяет категорию "Транспортные средства" — теперь на площадке можно приобрести автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров. Купить автомобиль на Ozon так же просто, как и товары других категорий. Достаточно выбрать понравившуюся модель и перейти к оформлению заказа. Все авто на витрине — в наличии у продавца, а в карточке он указывает фиксированную цену машины, которая не изменится после внесения оплаты", - сказали в компании.
Сейчас на маркетплейсе есть кроссоверы Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Monjaro, Geely Okavango, так и седаны Geely Emgrand и Geely Preface, а также кроссоверы X50 и X70 от бренда Belgee. На все машины действует гарантия дилера сроком на 5 лет или до достижения 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Покупатель может заказать доставку домой или в другое согласованное место в зоне доставки. Сейчас автомобили Geely и Belgee могут заказать на Ozon жители 40 регионов России в Центре, Поволжье, на Северо-Западе и Урале. Зона доставки будет расширяться.
На витрине маркетплейса сейчас представлены 2,5 тысячи карточек авто — за последние полгода ассортимент категории вырос в 4 раза. Как рассказали РИА Новости в компании, с момента запуска категории осенью 2023 года было куплено 1560 автомобилей. С января по середину марта 2025 года объем продаж машин в регионах вырос в 4,5 раза, обогнав лидирующую весь прошлый год Москву и по темпам роста, и по абсолютным продажам.
"В 2023 году мы первыми начали продавать автомобили на маркетплейсе и стали трендсеттерами — сейчас пользователи уже привыкли покупать на Ozon даже такие технически сложные товары как машины. Интересно, что в этом году регионы опережают столицу по темпам роста спроса — абсолютным лидером стало Поволжье. Например, в Татарстане количество заказанных авто увеличилось в 13 раз, а в Нижегородской области — в 9. В Центре и на Урале количество покупок выросло в 8 раз, в регионах Юга — в 7. Старт продаж популярных автобрендов Geely и Belgee позволит нам расширить ассортимент и даст нашим покупателям еще больше выбора", — прокомментировал руководитель Ozon Авто Алексей Махмудов.
 
БизнесМОСКВАСеверо-ЗападТАТАРСТАНOzonGeely
 
 
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