https://1prime.ru/20250324/geely-856035085.html

На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров

На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров - 24.03.2025, ПРАЙМ

На Ozon появились автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров

Автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров стали доступны для покупки на Ozon - их можно найти в категории "Транспортные средства", рассказали РИА Новости | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:01+0300

2025-03-24T06:01+0300

2025-03-24T06:01+0300

бизнес

москва

северо-запад

татарстан

ozon

geely

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856035085.jpg?1742785291

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров стали доступны для покупки на Ozon - их можно найти в категории "Транспортные средства", рассказали РИА Новости в компании. "Маркетплейс расширяет категорию "Транспортные средства" — теперь на площадке можно приобрести автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров. Купить автомобиль на Ozon так же просто, как и товары других категорий. Достаточно выбрать понравившуюся модель и перейти к оформлению заказа. Все авто на витрине — в наличии у продавца, а в карточке он указывает фиксированную цену машины, которая не изменится после внесения оплаты", - сказали в компании. Сейчас на маркетплейсе есть кроссоверы Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Monjaro, Geely Okavango, так и седаны Geely Emgrand и Geely Preface, а также кроссоверы X50 и X70 от бренда Belgee. На все машины действует гарантия дилера сроком на 5 лет или до достижения 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Покупатель может заказать доставку домой или в другое согласованное место в зоне доставки. Сейчас автомобили Geely и Belgee могут заказать на Ozon жители 40 регионов России в Центре, Поволжье, на Северо-Западе и Урале. Зона доставки будет расширяться. На витрине маркетплейса сейчас представлены 2,5 тысячи карточек авто — за последние полгода ассортимент категории вырос в 4 раза. Как рассказали РИА Новости в компании, с момента запуска категории осенью 2023 года было куплено 1560 автомобилей. С января по середину марта 2025 года объем продаж машин в регионах вырос в 4,5 раза, обогнав лидирующую весь прошлый год Москву и по темпам роста, и по абсолютным продажам. "В 2023 году мы первыми начали продавать автомобили на маркетплейсе и стали трендсеттерами — сейчас пользователи уже привыкли покупать на Ozon даже такие технически сложные товары как машины. Интересно, что в этом году регионы опережают столицу по темпам роста спроса — абсолютным лидером стало Поволжье. Например, в Татарстане количество заказанных авто увеличилось в 13 раз, а в Нижегородской области — в 9. В Центре и на Урале количество покупок выросло в 8 раз, в регионах Юга — в 7. Старт продаж популярных автобрендов Geely и Belgee позволит нам расширить ассортимент и даст нашим покупателям еще больше выбора", — прокомментировал руководитель Ozon Авто Алексей Махмудов.

москва

северо-запад

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, северо-запад, татарстан, ozon, geely