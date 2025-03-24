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В Госдуме рассказали о мерах по обеспечению жильем ветеранов ВОВ

В Госдуме рассказали о мерах по обеспечению жильем ветеранов ВОВ - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о мерах по обеспечению жильем ветеранов ВОВ

Власти регионов России до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T03:00+0300

2025-03-24T03:00+0300

2025-03-24T03:00+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Власти регионов России до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сказал Колунов. Он отметил, что реализация данной инициативы будет исполнена в соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, утвержденным правительством РФ в 2020 году. По его словам, в нем первым пунктом прописано обеспечение жильем, кроме того, ответственным ведомством указан Минстрой. Также Колунов добавил, что данное поручение будет выполнено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2023 года, который посвящен подготовке и проведению празднования 80-летия Победы. Парламентарий подчеркнул, что средства федерального бюджета, необходимые на выполнение данной задачи, доведены в регионы в полном объеме, списки нуждающихся в субъектах РФ также утверждены. "Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти, давшее нам жизнь – наши герои. Мы обязаны им всем, что сегодня имеем. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, москва, владимир путин, госдума