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В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых
В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых
Премиальные товары могут быть исключены из списка социально значимых товаров, цены на которые государство регулирует. Об этом в беседе с изданием "Известия"... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:39+0300
2025-03-24T11:39+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Премиальные товары могут быть исключены из списка социально значимых товаров, цены на которые государство регулирует. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский.Отмечается, что в настоящее время в этот список входят 24 вида продукции, включая мясо, рыбу, молоко, муку и овощи. Депутат в свою очередь отметил, что категории товаров, подлежащих госрегулированию, определены слишком широко."Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию", — подчеркнул парламентарий.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
11:39 24.03.2025
 
В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых

"Известия": премиальные товары могут исключить из списка социально значимых

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Премиальные товары могут быть исключены из списка социально значимых товаров, цены на которые государство регулирует. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский.
Отмечается, что в настоящее время в этот список входят 24 вида продукции, включая мясо, рыбу, молоко, муку и овощи. Депутат в свою очередь отметил, что категории товаров, подлежащих госрегулированию, определены слишком широко.
"Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию", — подчеркнул парламентарий.
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