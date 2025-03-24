https://1prime.ru/20250324/gosduma-856044618.html

В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых

В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых - 24.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили исключить премиальные товары из списка социально значимых

Премиальные товары могут быть исключены из списка социально значимых товаров, цены на которые государство регулирует. Об этом в беседе с изданием "Известия"... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:39+0300

2025-03-24T11:39+0300

2025-03-24T11:39+0300

экономика

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Премиальные товары могут быть исключены из списка социально значимых товаров, цены на которые государство регулирует. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский.Отмечается, что в настоящее время в этот список входят 24 вида продукции, включая мясо, рыбу, молоко, муку и овощи. Депутат в свою очередь отметил, что категории товаров, подлежащих госрегулированию, определены слишком широко."Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию", — подчеркнул парламентарий.

https://1prime.ru/20250319/ogurtsy-855953149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума