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Депутат Госдумы предложил ограничить наценку риэлторов при сдаче квартиры - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы предложил ограничить наценку риэлторов при сдаче квартиры
Депутат Госдумы предложил ограничить наценку риэлторов при сдаче квартиры - 24.03.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы предложил ограничить наценку риэлторов при сдаче квартиры
Депутат ГД Ярослав Самылин ( "Новые люди") предложил законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов, не превышающую 50% от | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:24+0300
2025-03-24T14:24+0300
недвижимость
рф
госдума
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Ярослав Самылин ( "Новые люди") предложил законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов, не превышающую 50% от гонорара арендатора и арендодателя, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутат ГД направил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Самылин обратил внимание на то, что в его адрес поступают жалобы от граждан - "многие риелторы взимают комиссионное вознаграждение, которое составляет значительную долю от стоимости сделки, что порой делает её финансово невыгодной для клиентов". "В этой связи, учитывая, что заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Евгеньевич Стасишин уже заявил о необходимости проработать вопрос стоимости услуг риелторов на рынке загородного строительства, чтобы не допустить завышенных цен риелторов в сегменте ИЖС, считаю необходимым также законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов, которая не должна превышать 50% от гонорара арендатора и арендодателя", - сказано в обращении. По словам автора обращения, новая норма обеспечит защиту прав потребителей, поскольку законодательно установленная граница комиссионного вознаграждения поможет избежать ситуаций, когда риелторы взимают чрезмерные комиссии, которые не соответствуют качеству предоставляемых услуг. Автор отметил, что риелторы не только не платят налоги в полном объеме, но и устанавливают чрезмерно высокие комиссии за оказание услуг по продаже, аренде или покупке недвижимости. "Так, в большинстве случаев риелторы устанавливают комиссионное вознаграждение в размере 100% от стоимости месячной аренды квартиры. При покупке и продаже недвижимости комиссионное вознаграждение может составлять до 7–10%. При этом многие граждане, как покупатели, так и продавцы недвижимости, не понимают, почему они должны отдавать сотни тысяч или миллионы рублей риелторам за составление типового договора аренды или продажи недвижимости, особенно учитывая отсутствие возможности проверки квалификации риелтора и его добросовестности, ведь в качестве риелтора может работать любой человек, даже если у него нет соответствующей квалификации", - уточняется в документе.
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недвижимость, рф, госдума
Недвижимость, РФ, Госдума
14:24 24.03.2025
 
Депутат Госдумы предложил ограничить наценку риэлторов при сдаче квартиры

Депутат Госдумы предложил ограничить наценку риэлторов при сдаче квартиры до 50%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Ярослав Самылин ( "Новые люди") предложил законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов, не превышающую 50% от гонорара арендатора и арендодателя, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение депутат ГД направил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Самылин обратил внимание на то, что в его адрес поступают жалобы от граждан - "многие риелторы взимают комиссионное вознаграждение, которое составляет значительную долю от стоимости сделки, что порой делает её финансово невыгодной для клиентов".
"В этой связи, учитывая, что заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Евгеньевич Стасишин уже заявил о необходимости проработать вопрос стоимости услуг риелторов на рынке загородного строительства, чтобы не допустить завышенных цен риелторов в сегменте ИЖС, считаю необходимым также законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов, которая не должна превышать 50% от гонорара арендатора и арендодателя", - сказано в обращении.
По словам автора обращения, новая норма обеспечит защиту прав потребителей, поскольку законодательно установленная граница комиссионного вознаграждения поможет избежать ситуаций, когда риелторы взимают чрезмерные комиссии, которые не соответствуют качеству предоставляемых услуг.
Автор отметил, что риелторы не только не платят налоги в полном объеме, но и устанавливают чрезмерно высокие комиссии за оказание услуг по продаже, аренде или покупке недвижимости.
"Так, в большинстве случаев риелторы устанавливают комиссионное вознаграждение в размере 100% от стоимости месячной аренды квартиры. При покупке и продаже недвижимости комиссионное вознаграждение может составлять до 7–10%. При этом многие граждане, как покупатели, так и продавцы недвижимости, не понимают, почему они должны отдавать сотни тысяч или миллионы рублей риелторам за составление типового договора аренды или продажи недвижимости, особенно учитывая отсутствие возможности проверки квалификации риелтора и его добросовестности, ведь в качестве риелтора может работать любой человек, даже если у него нет соответствующей квалификации", - уточняется в документе.
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